خليجي 25 - ختام بالتعادلات.. البحرين وقطر إلى نصف النهائي

الجمعة، 13 يناير 2023 - 20:14

كتب : FilGoal

البحرين

تعادل منتخب قطر مع الإمارات العربية المتحدة بهدف لكل فريق في ختام منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج "خليجي 25".

وأهدر كايو ركلة جزاء في الدقيقة 67 لصالح الإمارات، بينما صنع هدف التقدم الذي سجله فابيو ليما في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 88 أدرك القطريون التعادل بواسطة عبد الله تميم، الذي سجل هدف التأهل.

التعادل رفع رصيد قطر إلى 4 نقاط، لتتأهل بفارق الأهداف (سجلت 4 أهداف وتلقت 3) عن الكويت الذي حل ثالثا (سجل هدفين وتلقى 3).

فيما تذيل منتخب الإمارات ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

على الجانب الآخر تعادل منتخب الكويت مع البحرين المتصدر، حيث تقدم الحميدان مهدي في الدقيقة 26 لصالح البجرين، وتعادل شبيب الخالدي في الدقيقة 45.

وبذلك يتأهل منتخب البحرين (7 نقاط) وقطر إلى الدور نصف النهائي.

وتأهل منتخبا العراق وعمان من المجموعة الأولى على حساب السعودية واليمن.

وتصدر العراق المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط فيما أتى منتخب عمان في المركز الثاني بفارق الأهداف برصيد النقاط ذاته.

واحتل السعودية المركز الثالث برصيد 3 نقاط بينما تذيل اليمن الترتيب دون نقاط.

وتقام البطولة في مدينة البصرة العراقية بين السادس من يناير والتاسع عشر من الشهر ذاته.

وتلعب مباريات نصف نهائي خليجي 25 الاثنين المقبل 16 يناير.

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