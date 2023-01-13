خبر في الجول – حكم مصري الأقرب لإدارة لقاء الزمالك وبيراميدز.. وموقف كلاتنبيرج من القمة

يواجه الزمالك منافسه بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر عن موسم 2021-2022 يوم الأحد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأقرب حتى الآن وبنسبة كبيرة إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري إذ أنه من الصعب استقدام طاقم أجنبي قبل 48 ساعة فقط من المباراة.

هذا عن لقاء كأس مصر، فماذا عن قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي التي ستقام في الـ21 من شهر يناير الجاري؟

علم FilGoal.com فإن مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام يتولى بنفسه مسؤولية البحث عن طاقم تحكيم أجنبي للقاء القمة.

وفي الوقت ذاته وحتى الآن لم يُرسل الزمالك صاحب المباراة طلبا للجنة الحكام باستقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بـ31 نقطة فيما يأتي الزمالك ثالثا بـ26 نقطة.

وكانت آخر مباراة أقيمت بطاقم تحكيم أجنبي هي تلك التي جمعت بين الأهلي وبيراميدز وأدارها البولندي سيمون مارشينياك الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.