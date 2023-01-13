الثانية في الموسم.. أحمد ياسر ريان بجائزة رجل مباراة فاركو وسيراميكا

توج أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا بجائزة رجل مباراة فريقه ضد فاركو.

أحمد ياسر ريان النادي : سيراميكا كليوباترا

وتعادل سيراميكا مع مضيفه فاركو اليوم الجمعة إيجابيا بهدف لمثله في استاد الإسكندرية.

وسجل أحمد ياسر ريان هدف فريقه في المباراة بطريقة رائعة بعدما راوغ حارس مرمى فاركو وأودع الكرة في الشباك.

وتعد هذه ثاني مرة يظفر فيها مهاجم سيراميكا بجائزة رجل المباراة خلال الموسم الجاري.

فماذا قدم أحمد ياسر ريان ضد فاركو؟

شارك لـ77 دقيقة

سجل هدفا

لم يصنع

سدد 3 مرات

بلغت دقة تمريراته 59%

لمس الكرة 31 مرة

أرسل تمريرة طولية صحيحة من أصل 3

وقع في التسلل مرتين

استخلص الكرة مرة وحيدة

فاز بـ4 التحامات من أصل 4

فاز بالتحام هوائي وحيد من أصل 6