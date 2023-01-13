ميسي أمام رونالدو - موعد مباراة سان جيرمان ضد الهلال والنصر.. القنوات الناقلة

الجمعة، 13 يناير 2023 - 19:23

كتب : FilGoal

ميسي - رونالدو

يواجه باريس سان جيرمان فريقا مختلطا من لاعبي الهلال والنصر السعوديين ضمن منافسات موسم الرياض.

وستشهد المباراة مواجهة جديدة بين ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو لاعب النصر.

وربما تشهد تلك المباراة الظهور الأول لرونالدو بقميص ناديه الجديد الذي انضم له في صفقة انتقال حر.

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فمتى تقام المباراة؟

ستقام المباراة في الـ19 من شهر يناير الجاري في ملعب الملك فهد الدولي.

وستنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلنت شبكة "بي إن سبورتس" اليوم حصولها على حقوق إذاعة المباراة رسميا.

والتقى ميسي ورنالدو طوال مسيرتهما 34 مرة، فاز النجم الأرجنتيني في 15 مباراة، فيما انتصر صاروخ ماديرا في لقاءات.

وتعادل النجمان سويا 9 مرات.

وسجل ميسي في المباريات التي التقى فيها برونالدو 21 هدفا وصنع 11 آخرين.

أما رونالدو فسجل 20 هدفا وصنع هدفا وحيدا.

وتعود آخر مواجهة بين النجمين إلى عام 2020 بين يوفنتوس "رونالدو" وبرشلونة "ميسي" في دوري أبطال أوروبا.

ميسي رونالدو سان جيرمان موسم الرياض الهلال والنصر
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