رائعة أحمد ريان تكتب تعادلا مثيرا بين فاركو وسيراميكا

الجمعة، 13 يناير 2023 - 19:09

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا

تعادل فاركو مع منافسه سيراميكا كليوباترا إيجابيا بهدف لمثله اليوم الجمعة في استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

افتتح أحمد مودي أهداف المباراة من ركلة جزاء لفاركو في الدقيقة 29.

وأدرك أحمد ياسر ريان التعادل بهدف رائع بعد مراوغة حارس مرمى فاركو محمد سعيد شيكا في الدقيقة 54.

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بتلك النتيجة وصل رصيد سيراميكا إلى 16 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.

فيما وصل رصيد فاركو لـ13 نقطة يرتقي بهم للمركز الـ11.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم سريع من فاركو وسدد جيفرسون إنكادا الكرة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى المرمى بعد ارتطامها بأحد مدافعي سيراميكا.

وسدد جون إيبوكا كرة قوية لكنها مرت لخارج الملعب.

وكاد محمد شيكا يتسبب في استقبال فاركو لهدف بعدما حاول مراوغة إيبوكا لكن الأخير خطف الكرة وسددها لكن الحارس صحح خطأه سريعا وتصدى له.

وكاد سيراميكا يسجل هدفا بعد تسديدة يسارية من ميدو جابر لكن الكرة لمست يد شيكا وارتطمت بالقائم الأيمن وأعاد إيبوكا الكرة لميدو جابر الذي سدد في الشباك لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 29 وعكس أحداث المباراة حصل فاركو على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على محمد عادل.

وحول أحمد مودي الركلة بنجاح على يمين الحارس عامر عامر ليعلن عن تقدم فاركو.

ومع بداية الشوط الثاني كاد ميدو جابر يدرك التعادل لكن تسديدته تصدى لها شيكا.

وفي الدقيقة 54 تسلم أحمد ريان الكرة وراوغ حارس ويودع الكرة الشباك ليعلن عن تعادل سيراميكا.

وحول أحمد ريان عرضية محمد شكري برأسية لكنها مرت لخارج الملعب.

وأهدر صلاح محسن انفرادا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعدما سدد الكرة خارج الملعب.

لم يحدث أي جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

فاركو سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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