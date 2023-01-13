انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(3) المقاولون العرب.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي مع المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز المقاولون العرب على الإسماعيلي.

ق. 80 جووول ثاااالث ينهي المباراة. جون أوكلي ينفرد تماااما بالمرمى ويسجل الثالث.

ق. 74 تصويبة من فراس شواط تصطدم بـ فاروقا نور الدين ومطالبات جديدة بركلة جزاء.

الحنفي يرفض احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو.

محمد الحنفي يراجع تقنية الفيديو لاحتمالية احتساب ركلة جزاء للمقاولون.

ق. 67 الثاااالث يضيع. طولية إلى قطة الذي راوغ محمد كوكي ثم سدد جون أوكلي في المرمى لكن أنقذها عصام صبحي إلى ركلة ركنية.

ق. 66 حمدي النقاز يشارك بدلا من عصام صبحي.

ق. 62 تبديل للإسماعيلي بدخول صالح جمعة بدلا من محمد حسن.

ق. 60 جوووول ثاااني. عرضية من جون أوتشايا، قابلها مامادو نياس برأسية في المرمى مسجل الثاني للمقاولون.

ق. 58 تبديل أول للمقاولون بدخول مامادو نياس بدلا من فادي فريد.

ق. 53 جوووول التعاااادل السريع. مخالفة نفذها مدبولي وقابلها محمد الشامي بلمسة في المرمى.

ق. 51 القااائم يمنع التعادل السريع. عرضية من أحمد مدبولي لمسها محمد دسوقي وارتدت الكرة من القائم الأيمن.

ق. 49 جوووول أووول. تمريرة من جون أوكلي إلى عمر فتحي الذي يسدد من حدود منطقة الجزاء مسجلا الأول للمقاولون.

أحمد مدبولي يشارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من ياو أنور.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 29 فرصة بثلاثة أرواح لـ الإسماعيلي. دربكة داخل منطقة الجزاء ثم سدد عماد حمدي لكن عمر فايد ينقذها من على الخط وبعدها يرتمي محمود أبو السعود بجسده أمام ياو أنور لمنعه من التسجيل.

ق. 9 فراس شواط يسقط داخل منطقة الجزاء والجماهير تطالب مجددا بركلة جزاء.

ق. 7 ضغط الإسماعيلي يتواصل وتصويبة من ياو أنور تصطدم بدفاع المقاولون ولاعبو الإسماعيلي يطالبون بركلة جزاء.

ق. 3 أولى فرص اللقاء. كرة عائدة إلى مرمى المقاولون العرب أعادها أحمد علاء برأسه إلى المرمى الخالي بسبب تقدم محمود أبو السعود والكرة تمر بجانب القائم بقليل.

بداية المباراة