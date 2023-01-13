هاتريك في 7 دقائق.. عودة هالير بعد تعافيه من السرطان

سحق بوروسيا دورتموند الألماني منافسه بازل السويسري بستة أهداف دون رد في مباراة ودية استعدادا لاستئناف الموسم من جديد بعد توقف كأس العالم وعطلة الشتاء.

وتقدم دورتموند بهدف دون رد بحلول نهاية الشوط الأول.

افتتح ماركو رويس أهداف أسود الفيستيفاليا في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 49 أضاف دونيل مالين الهدف الثاني.

بينما سجل جود بيلينجهام الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

الإيفواري سيباستيان هالير شارك بديلا خلال الشوط الثاني، وسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 86 أضاف هالير الهدف الخامس وثاني أهدافه الشخصية.

كان ذلك قبل أن يكمل الهاتريك بسادس أهداف دورتموند في الدقيقة 88.

وهذه ثاني مباراة يلعبها هالير منذ تعافيه من سرطان الخصية، بعد مواجهة فورتونا دوسلدورف الودية يوم الثلاثاء الماضي.

وشارك هالير في الدقيقة 74 بدلا من يوسف موكوكو، ولكن لم يسجل في تلك البداية.