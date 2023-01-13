تشكيل المقاولون – فادي فريد وأوكلي يقودان الهجوم ضد الإسماعيلي

الجمعة، 13 يناير 2023 - 18:39

كتب : FilGoal

فادي فريد - فيوتشر ضد المقاولون

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه استعدادا للقاء المقاولون العرب مساء اليوم الجمعة في ملعب الإسماعيلية من الجولة 13 من الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

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في الدفاع: جوزيف أوتشايا- أحمد علاء- فاروقا نور الدين- عمر فايد

في الوسط: أحمد الشيمي-عمر فتحي- عبد الرحمن خالد- لويس إدواردو

في الهجوم: فادي فريد- جون أوكلي

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب برصيد سبع نققاط.

أما المقاولون فيأتي سابعا بـ18 نقطة.

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