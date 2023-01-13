تشكيل المقاولون – فادي فريد وأوكلي يقودان الهجوم ضد الإسماعيلي

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه استعدادا للقاء المقاولون العرب مساء اليوم الجمعة في ملعب الإسماعيلية من الجولة 13 من الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

في الدفاع: جوزيف أوتشايا- أحمد علاء- فاروقا نور الدين- عمر فايد

في الوسط: أحمد الشيمي-عمر فتحي- عبد الرحمن خالد- لويس إدواردو

في الهجوم: فادي فريد- جون أوكلي

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب برصيد سبع نققاط.

أما المقاولون فيأتي سابعا بـ18 نقطة.