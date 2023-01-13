تشكيل المقاولون – فادي فريد وأوكلي يقودان الهجوم ضد الإسماعيلي
الجمعة، 13 يناير 2023 - 18:39
كتب : FilGoal
أعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه استعدادا للقاء المقاولون العرب مساء اليوم الجمعة في ملعب الإسماعيلية من الجولة 13 من الدوري.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود أبو السعود
في الدفاع: جوزيف أوتشايا- أحمد علاء- فاروقا نور الدين- عمر فايد
في الوسط: أحمد الشيمي-عمر فتحي- عبد الرحمن خالد- لويس إدواردو
في الهجوم: فادي فريد- جون أوكلي
ويحتل الإسماعيلي المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب برصيد سبع نققاط.
أما المقاولون فيأتي سابعا بـ18 نقطة.
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