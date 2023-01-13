تشكيل الإسماعيلي – عودة عمر الوحش ومحمد حسن.. واستبعاد باسم مرسي

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه استعدادا للقاء المقاولون العرب مساء اليوم الجمعة في ملعب الإسماعيلية من الجولة 13 من الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد كوكو

في الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – كريم عرفات

في الوسط الدفاعي محمد حسن – عماد حمدي – عمر الوحش

في الوسط الهجومي: محمد الشامي – ياو أنور

في الهجوم: فراس شواط

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد فوزي وحمدي النقاز وأحمد عبد الوهاب ومحمد مخلوف ومحمد بيومي وأحمد مدبولي وصالح جمعة ومحمود الشبراوي وحازم مرسي.

فيما استبعد ميدو كل من عبد الرحمن مجدي وباسم مرسي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب برصيد سبع نققاط.

أما المقاولون فيأتي سابعا بـ18 نقطة.