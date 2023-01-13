تشكيل الإسماعيلي – عودة عمر الوحش ومحمد حسن.. واستبعاد باسم مرسي

الجمعة، 13 يناير 2023 - 18:32

كتب : FilGoal

عمر الوحش مع الإسماعيلي أمام المصري

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه استعدادا للقاء المقاولون العرب مساء اليوم الجمعة في ملعب الإسماعيلية من الجولة 13 من الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد كوكو

أخبار متعلقة:
مؤتمر جوارديولا: هذا اللاعب ليس جاهزا.. ومن الطبيعي أن يواصل يونايتد القتال وكيل بورخا ساينز يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي بشكتاش يحسمها لـ في الجول: لم ولن نفاوض الأهلي لبيع أو إعارة موليكا

في الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – كريم عرفات

في الوسط الدفاعي محمد حسن – عماد حمدي – عمر الوحش

في الوسط الهجومي: محمد الشامي – ياو أنور

في الهجوم: فراس شواط

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد فوزي وحمدي النقاز وأحمد عبد الوهاب ومحمد مخلوف ومحمد بيومي وأحمد مدبولي وصالح جمعة ومحمود الشبراوي وحازم مرسي.

فيما استبعد ميدو كل من عبد الرحمن مجدي وباسم مرسي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب برصيد سبع نققاط.

أما المقاولون فيأتي سابعا بـ18 نقطة.

الإسماعيلي المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
رائعة أحمد ريان تكتب تعادلا مثيرا بين فاركو وسيراميكا مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) المقاولون العرب.. مطالبات بركلة جزاء تشكيل المقاولون – فادي فريد وأوكلي يقودان الهجوم ضد الإسماعيلي وكيل بورخا ساينز يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي بشكتاش يحسمها لـ في الجول: لم ولن نفاوض الأهلي لبيع أو إعارة موليكا حسام حسن لـ في الجول عن مشاركة دغموم وإهدار الوقت "كلام فاضي ونريد الحديث عن أمور فنية" مران الزمالك - عودة فتوح وجمعة.. وجلسة بين فيريرا وزيزو الثاني من فريقه.. أحمد شديد قناوي رجل مباراة حرس الحدود وأسوان
أخر الأخبار
رائعة أحمد ريان تكتب تعادلا مثيرا بين فاركو وسيراميكا 3 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) المقاولون العرب.. مطالبات بركلة جزاء 17 دقيقة | الكرة المصرية
هاتريك في 7 دقائق.. عودة هالير بعد تعافيه من السرطان 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل المقاولون – فادي فريد وأوكلي يقودان الهجوم ضد الإسماعيلي 33 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الإسماعيلي – عودة عمر الوحش ومحمد حسن.. واستبعاد باسم مرسي 40 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل بورخا ساينز يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
بشكتاش يحسمها لـ في الجول: لم ولن نفاوض الأهلي لبيع أو إعارة موليكا ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: هذا اللاعب ليس جاهزا.. ومن الطبيعي أن يواصل يونايتد القتال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 3 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك