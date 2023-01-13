وكيل بورخا ساينز يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي

كشف ريان هاربر وكيل بورخا ساينز لاعب جيرسون سبور التركي حقيقة مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع الجناح الإسباني.

وقال هاربر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا توجد مفاوضات مع الأهلي من أجل بورخا ساينز".

وأوضح "لم يصل إلينا أي عرض من النادي".

وذكر موقع ajansspor التركي أن الأهلي تقدم بعرض مفاجئ لضم بورخا ساينز من ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبلغ بورخا من العمر 21 عاما وسبق له ولعب لأندية ديبورتيفو ألافيش وريال سرقسطة، قبل أن ينتقل لصفوف ناديه التركي في الصيف الماضي مقابل أكثر من 2 مليون يورو.

ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر والأيمن.

ومع فريقه هذا الموسم لعب بورخا ساينز 18 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

وخلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية تعاقد الأهلي مع كل من محمد الضاوي "كريستو" وخالد عبد الفتاح ومروان عطية.