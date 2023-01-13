بشكتاش يحسمها لـ في الجول: لم ولن نفاوض الأهلي لبيع أو إعارة موليكا

الجمعة، 13 يناير 2023 - 18:09

كتب : محمد عبد العظيم

موليكا

حسم نادي بشكتاش التركي الجدل ونفى ما يتردد عن حدوث مفاوضات بين الأهلي والفريق التركي بشأن جاكسون موليكا اللاعب الكونغولي.

وقال شيهون كازانجي المدير الرياضي لـ بشكتاش التركي في تصريحات لـFilGoal.com: "الاهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي لـ جاكسون موليكا. كان مجرد اهتمام فقط واستفسروا عن موقف اللاعب وقلنا لهم أننا لن نفرط فيه وشكرناهم على تواصلهم معنا".

وأضاف "لماذا نبيعه؟ لا يوجد سبب لبيعه، موليكا لاعب المستقبل ولن نبيعه مهما كان المقابل ولن نتركه يرحل".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي يفقد خدمات ياسر إبراهيم أمام الزمالك الأهلي يكشف مستجدات إصابة ياسر إبراهيم كأس العالم للأندية - الأهلي يواجه سياتل الأمريكي في ربع النهائي حال تخطي أوكلاند سيتي ريال مدريد في انتظاره.. تعرف على طريق الأهلي في كأس العالم للأندية

نادي بشكتاش أتبع "إذا تلقينا عرضا مقابل رقم أعلى من قيمة شراءه (5 مليون يورو) فلن نرضى أيضا ولن نفرط فيه أبدا".

وأتم "ما يجعلنا نوافق على بيعه إذا كان العرض برقم كبير للغاية فقط. لن يرحل سواء للبيع أو الإعارة".

كانت بعض التقارير قد زعمت بأن الأهلي بات قريبا من ضم جاكسون موليكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بنية البيع.

موليكا انضم إلى بشيكتاش خلال الصيف الماضي قادما من ستاندر ليج البلجيكي بعقد يمتد حتى عام 2027.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة. سجل فيهم 5 أهداف وصنع هدفا واحدا.

الأهلي جاكسون موليكا
نرشح لكم
رائعة أحمد ريان تكتب تعادلا مثيرا بين فاركو وسيراميكا مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) المقاولون العرب.. مطالبات بركلة جزاء تشكيل المقاولون – فادي فريد وأوكلي يقودان الهجوم ضد الإسماعيلي تشكيل الإسماعيلي – عودة عمر الوحش ومحمد حسن.. واستبعاد باسم مرسي وكيل بورخا ساينز يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي حسام حسن لـ في الجول عن مشاركة دغموم وإهدار الوقت "كلام فاضي ونريد الحديث عن أمور فنية" مران الزمالك - عودة فتوح وجمعة.. وجلسة بين فيريرا وزيزو الثاني من فريقه.. أحمد شديد قناوي رجل مباراة حرس الحدود وأسوان
أخر الأخبار
رائعة أحمد ريان تكتب تعادلا مثيرا بين فاركو وسيراميكا 2 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) المقاولون العرب.. مطالبات بركلة جزاء 16 دقيقة | الكرة المصرية
هاتريك في 7 دقائق.. عودة هالير بعد تعافيه من السرطان 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل المقاولون – فادي فريد وأوكلي يقودان الهجوم ضد الإسماعيلي 32 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الإسماعيلي – عودة عمر الوحش ومحمد حسن.. واستبعاد باسم مرسي 39 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل بورخا ساينز يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
بشكتاش يحسمها لـ في الجول: لم ولن نفاوض الأهلي لبيع أو إعارة موليكا ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: هذا اللاعب ليس جاهزا.. ومن الطبيعي أن يواصل يونايتد القتال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 3 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك