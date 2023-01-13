بشكتاش يحسمها لـ في الجول: لم ولن نفاوض الأهلي لبيع أو إعارة موليكا

حسم نادي بشكتاش التركي الجدل ونفى ما يتردد عن حدوث مفاوضات بين الأهلي والفريق التركي بشأن جاكسون موليكا اللاعب الكونغولي.

وقال شيهون كازانجي المدير الرياضي لـ بشكتاش التركي في تصريحات لـFilGoal.com: "الاهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي لـ جاكسون موليكا. كان مجرد اهتمام فقط واستفسروا عن موقف اللاعب وقلنا لهم أننا لن نفرط فيه وشكرناهم على تواصلهم معنا".

وأضاف "لماذا نبيعه؟ لا يوجد سبب لبيعه، موليكا لاعب المستقبل ولن نبيعه مهما كان المقابل ولن نتركه يرحل".

نادي بشكتاش أتبع "إذا تلقينا عرضا مقابل رقم أعلى من قيمة شراءه (5 مليون يورو) فلن نرضى أيضا ولن نفرط فيه أبدا".

وأتم "ما يجعلنا نوافق على بيعه إذا كان العرض برقم كبير للغاية فقط. لن يرحل سواء للبيع أو الإعارة".

كانت بعض التقارير قد زعمت بأن الأهلي بات قريبا من ضم جاكسون موليكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بنية البيع.

موليكا انضم إلى بشيكتاش خلال الصيف الماضي قادما من ستاندر ليج البلجيكي بعقد يمتد حتى عام 2027.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة. سجل فيهم 5 أهداف وصنع هدفا واحدا.