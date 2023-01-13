حسام حسن لـ في الجول عن مشاركة دغموم وإهدار الوقت "كلام فاضي ونريد الحديث عن أمور فنية"

رد حسام حسن مدرب النادي المصري على ما أثير حول عدم قانونية مشاركة عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق أمام الأهلي، واتهام لاعبي النادي البورسعيدي بإهدار الوقت.

وقال حسام حسن في تصريحات لـFilGoal.com: "مشاركة عبد الرحيم دغموم أمام الأهلي غير قانونية؟ أعتقد أن هناك جهات تدير المسابقات في مصر تملك معلومات عن إنذارات اللاعبين وموقفهم من الإيقاف أو أحقية المشاركة بعيدا عن الاجتهادات".

وعن إهدار لاعبيه للوقت قال حسام "الحديث عن إهدار الوقت (كلام فاضي) ولا أصدق أن هناك من ينسب نتائج المباريات لمثل تلك الأمور. نريد أن نتحدث في أمور مفيدة".

المصري تعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد المصري إلى 18 نقطة في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى 31 نقطة في المركز الأول.

وعقب المباراة تحدث البعض عن عدم قانونية مشاركة عبد الرحيم دغموم مع المصري أمام الأهلي بسبب إنذاره أمام الاتحاد السكندري في اللقاء السابق، في حين أن الجناح الجزائري كان قد غاب بالفعل أمام الداخلية للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام أسوان، ثم عاد أمام الاتحاد السكندري.

وحصل صاحب الـ23 عاما على جائزة رجل المباراة بين المصري والأهلي. جائزة تحصل عليها للمرة الثالثة هذا الموسم.