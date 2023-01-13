مران الزمالك - عودة فتوح وجمعة.. وجلسة بين فيريرا وزيزو

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وطالب فيريرا اللاعبين بغلق ملف الفترة الماضية والتركيز فقط على مواجهة بيراميدز المقبلة في بطولة كأس مصر، وأكد على ثقته الكبيرة في قدرات جميع اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء المقبل.

وتواجد أحمد فتوح وعبد الله جمعة ظهيري الفريق في التدريبات، حيث خضعا لمجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية على هامش مران اليوم، طبقاً للبرنامج الموضوع لهما من الجهاز الفني للفريق، استعدادا للمباريات المقبلة.

وعقد فيريرا جلسة مطولة مع أحمد مصطفى "زيزو"، شهدت حديثا بينهما حول بعض المهام والأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال المران الجماعي للفريق.

وانتظم عمر جابر في التدريبات الجماعية، حبق شارك في المران الجماعي للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خضع له تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وخاض اللاعبون تقسيمة شهدت تطبيق العديد من الجمل الفنية بتعليمات من الجهاز الفني للفريق، وظهر الرباعي محمود عبدالرازق "شيكابالا"، وسيف فاروق جعفر، وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه بصورة جيدة وفقا لموقع الزمالك الرسمي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.