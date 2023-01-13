الدرجة الثانية – السكة الحديد يتصدر مجموعة القاهرة.. ومنافسة ثلاثية نارية

أقيمت اليوم الجمعة مباريات الجولة 14 من مجموعة القاهرة من الدرجة الثانية.

وفاز السكة الحديد على بورتو السويس بهدفين دون رد سجلها أمير حجازي ومحمود كشلط.

وفاز زد على وادي دجلة بهدف دون رد سجله محمد حمدي.

فيما خسر القناة من الإعلاميين بهدف مقابل لا شيء.

وانتصر الترسانة على بتروجت بهدفين مقابل لا شيء سجلهما أوتو وميندوجا.

وفاز النصر على الإنتاج الحربي بهدف دون رد سجله عمرو ناصر.

وتعادل منتخب السويس مع مستقبل سبورت إيجابيا بهدف لكل فريق، وبالنتيجة ذاتها تعادل كهربا الإسماعيلية مع إيسترن كومباني.

فيما تعادل الاتصالات مع العبور سلبيا بدون أهداف.

وفي مجموعة الصعيد فاز الفيوم على ملوي برباعية دون مقابل، وتعادل المنيا مع ديروط سلبيا بدون أهداف.

وجاء ترتيب مجموعة القاهرة كالتالي:

1 – السكة الحديد 31 نقطة

2 – زد 31 نقطة

3 – القناة 31 نقطة

4 – وادي دجلة 28 نقطة

5 – الترسانة 23 نقطة

6 – المصرية للاتصالات 20 نقطة

7 – منتخب السويس 20 نقطة

8 – بتروجت 18 نقطة

9 – العبور 18 نقكة

10 – بورتو السويس 14 نقطة

11 – النصر 14 نقطة

12 – الإنتاج الحربي 13 نقطة

13 – إيسترن كومباني 13 نقطة

14 – كهرباء الإسماعيلية 12 نقطة

15 – مستقبل وطن 12 نقطة

16 – الإعلاميين 9 نقاط

وفي مجموعة الصعيد وبعد مباريات اليوم وصل رصيد الفيوم لـ12 نقطة في المركز الـ14، أما ملوي فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ12.

ووصل رصيد المنيا لـ15 نقطة في المركز العاشر، أما ديروط فيحتل المركز الثامن بـ16 نقطة.