الثاني من فريقه.. أحمد شديد قناوي رجل مباراة حرس الحدود وأسوان

الجمعة، 13 يناير 2023 - 17:26

كتب : FilGoal

أحمد شديد قناوي لاعب المصري

حصد أحمد شديد قناوي جائزة رجل مباراة حرس الحدود وأسون في الدوري المصري الممتاز.

وتعادل حرس الحدود سلبيا أمام أسوان في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.

وأصبح قناوي ثاني لاعب من حرس الحدود يفوز بجائزة رجل المباراة بعد مصطفى زيكو الجولة الماضية.

وجاءت أرقام قناوي كالآتي:

عدد الدقائق: 81

دقة التمرير: 87%

عدد التمريرات الصحيحة: 20 من 23

عدد مرات لمس الكرة: 50

التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 8

استعادة الكرة: 2

عدد الالتحمات الأرضية الناجحة: 2 من 2

وسجل مصطفى جمال هدف حرس الحدود، فيما أحرز محمد ناجي "جدو" هدف التعادل لـ أسوان في الوقت القاتل.

حرس الحدود حقق التعادل الخامس خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

فيما تعادل أسوان للمرة الثانية في الموسم الحالي من المسابقة.

ورفع أسوان رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، فيما وصل رصيد حرس الحدود إلى 11 نقطة في المركز الـ 15.

أسوان حرس الحدود الدوري المصري أحمد شديد قناوي
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