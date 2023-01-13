بهدف قاتل.. أسوان ينجو من الهزيمة أمام حرس الحدود
الجمعة، 13 يناير 2023 - 17:19
كتب : FilGoal
حقق نادي أسوان تعادلا ثمينا خلال مواجهة حرس الحدود بمسابقة الدوري.
وتعادل أسوان ضد حرس الحدود بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 13.
وسجل مصطفى جمال هدف حرس الحدود، فيما أحرز محمد ناجي "جدو" هدف التعادل في الوقت القاتل.
حرس الحدود حقق التعادل الخامس خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري.
فيما تعادل أسوان للمرة الثانية في الموسم الحالي من المسابقة.
ورفع أسوان رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، فيما وصل رصيد حرس الحدود إلى 11 نقطة في المركز الـ 15.
تشكيل الفريقين
دفع أيمن الرمادي مدرب أسوان بالثنائي ديلسون كاموني ومحمد حمدي زكي الذي عاد من الإصابة في التشكيل الأساسي لفريقه أمام حرس الحدود.
في المقابل بدأ مصطفى صبحي ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في التشكيل الأساسي للمدرب أحمد أيوب مدرب حرس الحدود.
مصطفى زيكو يقود هجوم حرس الحدود 📋
تغييران في تشكيل أسوان، وبلحاج وحمدي زكي أساسيان 📋 #في_الدوري pic.twitter.com/ro23jqGbwk— FilGoal (@FilGoal) January 13, 2023
وصف المباراة
غلب الحذر على أداء الفريقين خلال احداث الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على استاد أسوان.
وأهدر مصطفى زيكو أخطر فرص المباراة بالشوط الأول بعد تسديدة قوية يتصدى لها حارس أسوان في الدقيقة 32.
ورد أسوان عن طريق أحمد بلحاج الذي سدد بقوة ولكن حارس مرمى حرس الحدود أبعد الكرة ببراعة.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لنادي حرس الحدود بعد لمس الكرة يد محمد عطوة مدافع اسوان في منطقة الجزاء.
وسجل مصطفى جمال هدف التقدم لنادي حرس الحدود في الدقيقة 74 من ركلة جزاء سكنت شباك عمرو حسام حارس أسوان.
وكثف أسوان محاولاته بحثا عن تسجيل هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة.
ونجح محمد ناجي "جدو" في استغلال عرضية متقنة من أحمد خالد وسجل هدف التعادل من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.