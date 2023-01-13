بهدف قاتل.. أسوان ينجو من الهزيمة أمام حرس الحدود

حقق نادي أسوان تعادلا ثمينا خلال مواجهة حرس الحدود بمسابقة الدوري.

وتعادل أسوان ضد حرس الحدود بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 13.

وسجل مصطفى جمال هدف حرس الحدود، فيما أحرز محمد ناجي "جدو" هدف التعادل في الوقت القاتل.

حرس الحدود حقق التعادل الخامس خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

فيما تعادل أسوان للمرة الثانية في الموسم الحالي من المسابقة.

ورفع أسوان رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، فيما وصل رصيد حرس الحدود إلى 11 نقطة في المركز الـ 15.

تشكيل الفريقين

دفع أيمن الرمادي مدرب أسوان بالثنائي ديلسون كاموني ومحمد حمدي زكي الذي عاد من الإصابة في التشكيل الأساسي لفريقه أمام حرس الحدود.

في المقابل بدأ مصطفى صبحي ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في التشكيل الأساسي للمدرب أحمد أيوب مدرب حرس الحدود.

مصطفى زيكو يقود هجوم حرس الحدود 📋 تغييران في تشكيل أسوان، وبلحاج وحمدي زكي أساسيان 📋 #في_الدوري pic.twitter.com/ro23jqGbwk — FilGoal (@FilGoal) January 13, 2023