إبراهيم حسن: لا مشكلة في تصريحات جاد.. لكن سيتم تغريمه

الجمعة، 13 يناير 2023 - 16:50

كتب : FilGoal

محمود جاد مباراة المصري وأسوان

أوضح حسام حسن المدير الفني لـ المصري حقيقة تغريم محمود جاد حارس مرمى الفريق على خليفة تصريحات عقب المباراة أمام الأهلي.

محمود جاد

النادي : المصري

المصري

وحافظ جاد على نظافة شباكه وساهم في تعادل المصري أمام الأهلي دون أهداف في الجولة 13 للدوري المصري.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر MBC مصر: "لا مشكلة في تصريحات محمود جاد، ما قاله سليم".

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وأضاف "لكن سيتم تغريمه بسبب الحديث دون استئذان".

وكان جاد قد قال في تصريحات عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "أعتذر للناس على سقوطي في آخر المباراة، لكن سقوطي في المرة الأولى كان حقيقيًا لأني كنت أعاني من شد عضلي فعلا، لكن في المرة الثانية طالبني حسام حسن بالسقوط لإجراء تغيير، وعندما اقترب عمرو السولية وحمدي فتحي وطالباني بالنهوض، نهضت على الفور".

وأتم: "ميشيل ياناكون تحدث معي بعد المباراة وأخبرني أنني لاعب دولي ولا يجب أن أهدر الوقت، فاعتذرت له وشرحت له أن المرة الأولى كان شدا عضليا حقيقيا. هو مدرب كبير وربنا يكرمه".

وعجز الفريقان عن هز الشباك طوال أحداث اللقاء، ليتحقق تعادل سلبي غائب منذ سنوات طويلة بين الطرفين.

واكتفى الأهلي برفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، و5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

بينما رفع المصري رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن وأكمل 3 مباريات متتالية دون هزيمة.

الدوري المصري المصري محمود جاد
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