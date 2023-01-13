التشكيل - ثلاثي هجومي يقود فاركو.. وإيبوكا أساسي لـ سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 13 يناير 2023 - 16:34

كتب : أحمد الخولي

هدف جون إيبوكا مع سيراميكا كليوباترا أمام المصري

يعتمد إيهاب جلال المدير الفني لنادي فاركو على ثلاثي في خط هجوم فريقه ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلعب فاركو أمام سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة 13 من منافسات الدوري المصري.

ويشارك عمرو جمال ورزقي حمرون وأحمد شريف في التشكيل الأساسي للنادي السكندري أمام سيراميكا كليوباترا.

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وجاء تشكيل فاركو لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : أحمد مودي _ عبدالله بكري _ أحمد البحراوي _ جيفرسون إينكادا

الوسط : محمود حمادة_ سوكاري – أحمد فؤاد

الهجوم : عمرو جمال – رزقي حمرون – أحمد شريف.

في المقابل يعتمد أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا على الثنائي جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان في قيادة هجوم فريقه.

فيما يعود عامر محمد عامر لحراسة مرمى سيراميكا كليوباترا على حساب محمد بسام المتواجد على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: عامر محمد عامر

الدفاع : أحمد رمضان - محمد عادل - رجب نبيل - محمد شكري

الوسط: عمرو قلاوة - محمد متولي كناريا - محمد إبراهيم -ميدو جابر

الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا.

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