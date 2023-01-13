"لن أقول وداعا لكن إلى لقاء آخر".. أوباما يودع جماهير الزمالك

أعلن يوسف أوباما لاعب الزمالك رحيله عن النادي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت FilGoal.com علم أن نادي الزمالك توصل لاتفاق مع نادي الحزم لإعارة اللاعب يوسف إبراهيم "أوباما" إلى صفوف الفريق السعودي.

وستتم الإعارة لمدة 6 أشهر بنية البيع في نهاية الموسم.

وكتب أوباما رسالة وداعية لجماهير الزمالك عبر إنستجرام جاءت كالآتي:

"جماهير الزمالك العظيمه أطلب منكم الدعاء لي بالتوفيق وانا على اعتاب خوض تجربه جديده في حياتي المهنيه كلاعب وانا مؤمن ان التغيير هو سنة من سنن الحياة، لكن حبي لجماهير نادي الزمالك سوف يظل باقي في قلبي ولن يتغيير وعلاقتنا القويه وذكرياتنا الجميله ودعمكم لى خلال مسيرتي كلاعب في نادي الزمالك منذ طفولتى سيظل كل هذا محفور في ذاكرتي ولن انساه وهو وسام على صدري

جمهور الزمالك الغالي مازالت اصواتكم وافراحكم ودعمكم لنا في كل مباراة وبعد كل انجاز باقيه في اذاني عشنا سويا سنوات عديده من الانتصارات والانجازات و كنتم انتم المحفز الاول والداعم الاول لنا كلاعبين..

‎سوف اشتاق إلى أصواتكم في المدرجات ولن أقول لكم وداعا ولكن إلى لقاء اخر في يوم من الايام ؛ ان لم يكن كلاعب في الزمالك سوف يكون في مدرجات التالته يمين كمشجع بجواركم".

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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد تحدث في تصريحات سابقة عبر قناة الزمالك عن عرض سعودي وصل إليه لضم أوباما.

وأوضح منصور "لدينا عرض ليوسف إبراهيم أوباما من أحد الأندية السعودية على سبيل الإعارة بنية البيع ووافقت عليه لكي يلعب ويعود لمستواه كما حدث مع محمود علاء".

وشارك أوباما مع الزمالك الموسم الحالي في 8 مباريات لمدة 184 دقيقة، وصنع هدفا وحيدا.

ويرتبط أوباما بعقد مع الزمالك مستمر حتى يونيو 2024.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 26 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.