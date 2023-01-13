خبر في الجول - الأهلي يفقد خدمات ياسر إبراهيم أمام الزمالك

يفتقد الأهلي خدمات ياسر إبراهيم لاعب الفريق في الدربي أمام الزمالك في الدوري المصري بسبب الإصابة.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن مدة غياب ياسر إبراهيم لفترة ما بين 10 إلى 15 يوما بسبب شد في العضلة الضامة.

بالتالي، لن يلحق ياسر إبراهيم بمباراة الزمالك التي تلعب في 21 يناير المقبل أي على بعد 9 أيام.

وتعرض ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للإصابة خلال مواجهة المصري أمس الخميس ليتم استبداله اضطراريا.

وأوضح سيد عبد الحفيظ عبر الموقع الرسمي للأهلي عن تعرض اللاعب للإصابة في العضلة الضامة بعد الأشعة التي أجراها أمس الخميس.

وأشار عبد الحفيظ إلى خضوع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه ‏للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

واشتكى ياسر إبراهيم من شد في العضلة الضامة وطالب باستبداله.

ودفع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي برامي ربيعة في الدقيقة 62 بدلا من ياسر إبراهيم المصاب.

ويغيب عن مباراة القمة حتى الآن من لاعبي الأهلي أكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة بالرباط الصليبي ومحمود متولي لتراكم البطاقات.

وخاص ياسر إبراهيم 9 مباريات الموسم الحالي مع الأهلي في الدوري المصري وسجل هدفا وحيدا كان أمام الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 21 من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

ويتواجد الأهلي في قمة الترتيب برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 26 نقطة.