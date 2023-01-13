قمصان لـ في الجول: لا نفكر في مواجهة ريال مدريد حاليا.. وهدفنا خوض نهائي مونديال الأندية

شدد سامي قمصان المدرب العالم لـ الأهلي على أن فريقه يهدف إلى الوصول للمباراة النهائية ببطولة العالم للأندية.

وأقيمت اليوم الجمعة قرعة كأس العالم للأندية 2022 في أكاديمية محمد السادس بالمغرب.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وقال قمصان لـ : "جميع مواجهات كأس العالم للأندية صعبة والبداية أمام أوكلاند سيتي مهمة للغاية وهو فريق ليس سهلا كما يتصور البعض".

وعن مواجهة سيتل ستارز الأمريكي حال تخطي أوكلاند أوضح " فرق الولايات المتحدة تملك إمكانيات فنية ومادية عالية".

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي (حال تخطي أوكلاند سيتي) منافسه سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع النهائي.

وعن مواجهة ريال مدريد في نصف النهائي شدد "لا نريد التفكير في مواجهة ريال مدريد قبل تخطى أول مباراتين. هدفنا تحقيق نتائج أفضل من المشاركات السابقة والوصول لنهائي البطولة وسنبذل قصارى جهدنا".

وسيواجه الأهلي نظيره ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 حال التأهل من دور الربع النهائي.

واختتم "نحن نستعد للبطولة بشكل جيد ونعو الجميع للتفاؤل بما سيقدمه النادي الأهلي خلال كأس العالم للأندية".

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

مواعيد مباريات الأهلي

الأهلي × أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير في المباراة الافتتاحية.

الأهلي × سيتل ستارز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي حال الفوز على أوكلاند سيتي.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

الأندية المشاركة

ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا

فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية

سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا)

الوداد (المستضيف)

الأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

الهلال ممثل آسيا.