انتهت في الدوري - أسوان (1) - (1) حرس الحدود.. نقطة لكل فريق

يستضيف نادي أسوان نظيره حرس الحدود على ملعب أسوان ضمن الجولة الـ13 من منافسات الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة اسوان وحرس الحدود.

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نهاية المباراة

ق1+90 محمد ناجي جدو يسجل هدف التعادل من ضربة رأسية متقنة من عرضية أحمد خالد

ق74 مصطفى جمال يسجل الهدف الاول لنادي حرس الحدود من ركلة جزاء

ق71 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق70 لاعبو حرس الحدود يطالبون بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع أسوان

ق59 عمرو حسام حارس مرمى أسوان ينقذ فرصة خطيرة بعد عرضية مخادعة تجاه المرمى

انطلاق الشوط الثاني

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ق45+1 محاولة جديدة خطيرة من مصطفى زيكو تمر بجوار مرمى أسوان

ق45 تسديدة قوية من أحمد بلحاج لاعب أسوان يتصدى لها حارس حرس الحدود

ق42 عرضية خطيرة من مصطفى صبحي لاعب حرس الحدود يبعدها دفاع أسوان

ق32 مصطفى زيكو يهدر أخطر فرصة المباراة بعد تسديدة قوية يتصدى لها حارس أسوان

ق14 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح حرس الحدود على رأس محمود بن والي الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

ق7 انحصار الكرة في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

انطلاق المباراة