تشكيل الدوري - حمدي زكي يعود لهجوم أسوان.. وزيكو يقود حرس الحدود

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لـ أسوان عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في الجولة 13 للدوري المصري.

ودفع الرمادي بالثنائي ديلسون كاموني ومحمد حمدي زكي الذي عاد من الغصابة في التشكيل الأساسي لفريقه أمام حرس الحدود.

تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: ميدو مصطفى - محمد عطوة - إسلام صلاح - علي فتحي

الوسط: رافاييل أياجوا - عماد فتحي - أحمد بلحاج

الهجوم: أحمد خالد - ديلسون كاموني - محمد حمدي زكي.

مصطفى زيكو يقود هجوم حرس الحدود 📋

تغييران في تشكيل أسوان، وبلحاج وحمدي زكي أساسيان 📋 #في_الدوري pic.twitter.com/ro23jqGbwk

في المقابل يبدأ مصطفى صبحي ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في التشكيل الأساسي للمدرب أحمد أيوب مدرب حرس الحدود.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمود بن والي – خالد سامي – محمد عبد الله

خط الوسط: محمد رضا - أحمد شديد قناوي - مصطفى جمال – أحمد فيلكس.

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمد ممدوح – مصطفى صبحي.

ويحتل أسوان المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

فيما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة.