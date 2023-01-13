الأهلي يكشف مستجدات إصابة ياسر إبراهيم

الجمعة، 13 يناير 2023 - 14:01

كتب : حسام نور الدين

ياسر إبراهيم - مران الأهلي الأخير في تونس قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي طبيعة إصابة ياسر إبراهيم لاعب الفريق بعد استبداله أمس خلال مواجهة المصري.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للإصابة خلال مواجهة المصري ليتم استبداله اضطراريا.

وأوضح سيد عبد الحفيظ عن تعرض اللاعب للإصابة في العضلة الضامة بعد الأشعة التي أجراها أمس الخميس.

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وأشار عبد الحفيظ إلى خضوع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه ‏للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

واشتكى ياسر إبراهيم من شد في العضلة الضامة وطالب باستبداله.

ودفع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي برامي ربيعة في الدقيقة 62 بدلا من ياسر إبراهيم المصاب.

وكان ياسر إبراهيم في جعبته بطاقتين صفراوتين قبل انطلاق مباراة اليوم وكان مهددا بالغياب عن الدربي أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 21 من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

ويتواجد الأهلي في قمة الترتيب برصيد 31 نقطة بعد التعادل مع المصري.

وتعادل الأهلي سلبيا مع المصري في الجولة الـ13 من منافسات الدوري المصري.

الأهلي المصري ياسر إبراهيم
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