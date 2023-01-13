ريال مدريد في انتظاره.. تعرف على طريق الأهلي في كأس العالم للأندية

الجمعة، 13 يناير 2023 - 13:49

كتب : FilGoal

الأهلي يتسلم برونزية كأس العالم للأندية 2021

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن وقوع الأهلي في طريق ريال مدريد بطل أوروبا حال وصوله للدور نصف النهائي.

وأقيمت اليوم الجمعة قرعة كأس العالم للأندية 2022 في أكاديمية محمد السادس بالمغرب.

طريق الأهلي

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ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي (حال تخطي أوكلاند سيتي) منافسه سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع النهائي.

وسيواجه الأهلي نظيره ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 حال التأهل من دور الربع النهائي.

وفي حال وصول الأهلي للمباراة النهائية سيواجه الفائز من مواجهة فلامنجو الذي ينتظر الفائز من الهلال السعودي والوداد المغربي.

مواعيد مباريات الأهلي

الأهلي × أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير في المباراة الافتتاحية.

الأهلي × سيتل ستارز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي حال الفوز على أوكلاند سيتي.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

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الأندية المشاركة

ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا

فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية

سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا)

الوداد (المستضيف)

الأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

الهلال ممثل آسيا.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

ويقام الدور نصف النهائي في بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط..

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