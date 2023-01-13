رومانو: الاتفاق يقترب.. أرسنال يقدم عرضا ثالثا من أجل مودريك

قدم نادي أرسنال عرضا ثالثا من أجل ميخايلو مودريك لاعب شاختار الأوكراني في سوق الانتقالات الشتوية.

مودريك هو الهدف الرئيسي لأرسنال منذ بداية سوق الانتقالات الحالي وسبق وقدم عرضين من أجل اللاعب لكن الرفض كانت الإجابة الوحيدة من جانب شاختار.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات فإن أرسنال قدم عرضا ثالثا بحوالي 70 مليون يورو أي أضاف 30 مليون يورو على العرض السابق، ليصبح قريبا مما طلبه شاختار في وقت سابق منذ بداية المفاوضات.

ولم يفصل الوقت بين العرضين الثاني والثالث 24 ساعة بعد، وحسبما أشار فابريزو فإن الطرفان اقتربوا من الاتفاق أكثر من أي وقت سابق.

وكان عرض أرسنال الأول بحسب التقارير حوالي 35 مليون يورو مع إمكانية رفعه لـ 45 مليون يورو.

وأفادت آنذاك التقارير أن شاختار لا يريد التخلي عن خدمات المهاجم الأوكراني بمبلغ يقل عن 85 مليون يورو.

ويرغب أرسنال في تعزيز خط هجومه من أجل مواصلة الأداء الجيد الذي يقدمه من بداية الموسم الحالي خصوصا مع إصابة جابرييل جيسوس.

مودريك (22 عاما) شارك في 18 مباراة مع شاختار هذا الموسم بجميع المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 8.

ثلاثة أهداف من الذي سجلهم مودريك كانوا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 44 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.