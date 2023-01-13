كأس العالم للأندية - الأهلي يواجه سياتل الأمريكي في ربع النهائي حال تخطي أوكلاند سيتي

تحدد مشوار الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية حال تخطي أوكلاند سيتي الأسترالي.

وأقيمت اليوم الجمعة قرعة كأس العالم للأندية 2022 في أكاديمية محمد السادس بالمغرب.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي (حال تخطي أوكلاند سيتي) منافسه سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي مونديال الأندية.

وسيواجه الأهلي نظيره ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 حال التأهل من دور الربع.

ما هو نظام البطولة؟

نظام مونديال الأندية قرعة موجهة وفقا لما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويلعب الأهلي ضد أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للمسابقة التي تنطلق يوم 1 فبراير.

ربع النهائي

أول ظهور لـ الوداد المستضيف في البطولة سيكون في ربع نهائي بمواجهة الهلال السعودي في 4 فبراير المقبل.

فيما يواجه الأهلي (حال تخطي أوكلاند سيتي) نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي في 4 فبراير المقبل.

نصف النهائي

أول ظهور لفريقي ريال مدريد (بطل أوروبا) وفلامنجو (بطل أمريكا الجنوبية) سيكون في نصف نهائي البطولة.

وسيواجه ريال مدريد الفائر من (الأهلي وأوكلاند سيتي) وسياتل ساوندرز في 8 فبراير المقبل.

فيما يلتقي فلامنجو الفائر من مباراة الوداد والهلال في 7 فبراير المقبل.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

ويقام الدور نصف النهائي في ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.