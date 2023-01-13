بيليجريني: كنا الأقرب للفوز لكن الحظ حالف برشلونة

يرى مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس أن فريقه كان الأقرب لتحقيق الفوز خلال مواجهة برشلونة.

وتغلّب برشلونة على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقتيين الأصلي والإضافي على استاد الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وقال بيليجريني عقب المباراة: "لعبنا مباراة رائعة، واستحوذنا على الكرة في بداية الشوط الأول وكانت لنا فرصتين سانحتين، وكما رأيتم انتهت المباراة بركلات الترجيح والحظ حالف برشلونة".

وأضاف "كانت مباراة مميزة واللاعبين قدموا أداء رائع، استطعنا العودة للنتيجة، سنحت لنا عدة فرص لإحراز الهدف لكن هذه هي كرة القدم، لم نستطع الوصول للنهائي".

واختتم " كنا الاقرب للفوز، والجميع يعرف كيف انتهت المباراة بركلات الحظ. علينا الحفاظ على هذا المستوى الفني والبدني خلال الفترة المقبلة".

وسجل هدفي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وأنسو فاتي في الدقيقتين 40 و93، فيما سجل هدفي بيتيس نبيل فقير ولورين مورون في الدقيقتين 77 و101.

فيما أحرز ويليان خوسيه ولورين مورون أول ركلتين لبيتيس، وأهدر خوانمي الثالثة وويليام كارفاليو الرابعة حيث تصدى مارك أندريه تير شتيجن لهما.

فيما سجل لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي وأنسو فاتي وبيدري.

ويضرب برشلونة موعدا مع ريال مدريد يوم الأحد في نهائي كأس السوبر، بعد أن تغلب الميرينجي على فالنسيا بركلات الترجيح كذلك.