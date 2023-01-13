بيليجريني: كنا الأقرب للفوز لكن الحظ حالف برشلونة

الجمعة، 13 يناير 2023 - 12:22

كتب : FilGoal

ريال بيتيس وبرشلونة

يرى مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس أن فريقه كان الأقرب لتحقيق الفوز خلال مواجهة برشلونة.

وتغلّب برشلونة على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقتيين الأصلي والإضافي على استاد الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وقال بيليجريني عقب المباراة: "لعبنا مباراة رائعة، واستحوذنا على الكرة في بداية الشوط الأول وكانت لنا فرصتين سانحتين، وكما رأيتم انتهت المباراة بركلات الترجيح والحظ حالف برشلونة".

أخبار متعلقة:
الرياضية السعودية: وصول رئيس الهلال إلى باريس يزيد التكهنات حول صفقة ميسي تشافي: ريال مدريد في نهائي السوبر؟ وصلنا للمباراة المنشودة.. أحب مواجهة الأفضل والتغلب عليه تقرير مغربي: زكريا الوردي أول صفقات الرجاء في الانتقالات الشتوية الإكوادور يعلن رحيل جوستافو ألفارو

وأضاف "كانت مباراة مميزة واللاعبين قدموا أداء رائع، استطعنا العودة للنتيجة، سنحت لنا عدة فرص لإحراز الهدف لكن هذه هي كرة القدم، لم نستطع الوصول للنهائي".

واختتم " كنا الاقرب للفوز، والجميع يعرف كيف انتهت المباراة بركلات الحظ. علينا الحفاظ على هذا المستوى الفني والبدني خلال الفترة المقبلة".

Image

وسجل هدفي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وأنسو فاتي في الدقيقتين 40 و93، فيما سجل هدفي بيتيس نبيل فقير ولورين مورون في الدقيقتين 77 و101.

فيما أحرز ويليان خوسيه ولورين مورون أول ركلتين لبيتيس، وأهدر خوانمي الثالثة وويليام كارفاليو الرابعة حيث تصدى مارك أندريه تير شتيجن لهما.

فيما سجل لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي وأنسو فاتي وبيدري.

ويضرب برشلونة موعدا مع ريال مدريد يوم الأحد في نهائي كأس السوبر، بعد أن تغلب الميرينجي على فالنسيا بركلات الترجيح كذلك.

برشلونة ريال بيتيس السوبر الإسباني
نرشح لكم
تشافي: ريال مدريد في نهائي السوبر؟ وصلنا للمباراة المنشودة.. أحب مواجهة الأفضل والتغلب عليه الإكوادور يعلن رحيل جوستافو ألفارو بيدري: سنواجه ريال مدريد برغبة كبيرة.. وتير شتيجن يستحق رجل مباراة بيتيس أكثر مني مستعمرة أسترالية.. نيوكاسل يعير لاعبه المولود في مصر إلى هارتس الاسكتلندي بمشاركة سارة عصام.. ريال مدريد يُسقط ألباسيتي بسداسية في كأس الملكة معجزة نرويجية جديدة.. بنفيكا يضم أندرياس شيلديروب "الذي رفض ليفربول" بركلات الترجيح.. برشلونة يلتحق بـ ريال مدريد في نهائي كأس السوبر بالفوز على بيتيس قاطعا الطريق على أندية الدوري الإنجليزي.. ميلان يجدد تعاقد بن ناصر
أخر الأخبار
مباشر الدوري - أسوان (0) - (0) حرس الحدود.. انطلاق المباراة 8 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الثانية.. أرتيتا مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدوري - حمدي زكي يعود لهجوم أسوان.. وزيكو يقود حرس الحدود 18 دقيقة | الكرة المصرية
متفوقا على هالاند.. أوديجارد لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يكشف مستجدات إصابة ياسر إبراهيم 54 دقيقة | الكرة المصرية
ريال مدريد في انتظاره.. تعرف على طريق الأهلي في كأس العالم للأندية ساعة | الكرة المصرية
غياب المغرب عن المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين ساعة | الكرة الإفريقية
كأس العالم للأندية - الأهلي يواجه سياتل الأمريكي في ربع النهائي حال تخطي أوكلاند سيتي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا