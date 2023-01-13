تشافي: ريال مدريد في نهائي السوبر؟ وصلنا للمباراة المنشودة.. أحب مواجهة الأفضل والتغلب عليه

"وصلنا للمباراة المنشودة والآن ننتظر اللقب" هكذا جاء التعليق الأول لـ تشافي هيرنانديز بعد بلوغ نهائي كأس السوبر لمواجهة ريال مدريد.

وتغلّب برشلونة على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقتيين الأصلي والإضافي على استاد الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "وصلنا لمباراة النهائي المنشودة، الآن ننتظر التتويج باللقب، أريد دائما اللعب ضد الأفضل والتغلب عليهم".

وأضاف "نحن الآن أمام فرصة لتحقيق لقب آخر، وهذا لا يغير شيء سوى إعطاء المزيد من الروح المعنوية، نحن نسعى للمنافسة على جميع الألقاب".

وأشاد بـ تير شتيجن: "لقد صنع الفارق في ركلات الترجيح. منذ أن وصلت على رأس الفريق، وأنا سعيد بالغاية لما يقدمه".

وتطرق للحديث عن تفاصيل المباراة: "لا أفهم ما حدث في الشوط الثاني، كنا مسيطرين تماما على الشوط الأول ثم جعلنا الأمر صعبا علينا وجعلنا المباراة طويلة".

وعن أنسو فاتي، قال: "لقد عانى كثيرا ليصل لهذا المستوى، لقد تحسن على صعيد جوانب مختلفة منهم الدفاعي، وكذلك أحدث فارقا هجوميا وسجل هدفا".

وتابع "أسباب خروج عثمان ديمبيلي وفرينكي دي يونج؟ لقد شعروا ببعض الإنزعاجات لذلك قمت باستبدالهم، آمل ألا تكون هناك إصابة".

وأتم "نحن نشعر بالإرهاق قليلا، بعد وصول المباراة للوقت الإضافي وكان من المفترض أن تذهب مباشرةً إلى ركلات الترجيح".

وسجل هدفي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وأنسو فاتي في الدقيقتين 40 و93، فيما سجل هدفي بيتيس نبيل فقير ولورين مورون في الدقيقتين 77 و101.

فيما أحرز ويليان خوسيه ولورين مورون أول ركلتين لبيتيس، وأهدر خوانمي الثالثة وويليام كارفاليو الرابعة حيث تصدى مارك أندريه تير شتيجن لهما.

فيما سجل لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي وأنسو فاتي وبيدري.

ويضرب برشلونة موعدا مع ريال مدريد يوم الأحد في نهائي كأس السوبر، بعد أن تغلب الميرينجي على فالنسيا بركلات الترجيح كذلك.