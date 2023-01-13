تقرير مغربي: زكريا الوردي أول صفقات الرجاء في الانتقالات الشتوية

الجمعة، 13 يناير 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

زكريا الوردي - بعثة الزمالك في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر

أتم نادي الرجاء إجراءات التعاقد مع زكريا الوردي لاعب الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وفقا لتقارير مغربية.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل الوردي عن صفوف القلعة البيضاء في مطلع شهر ديسمبر الماضي.

وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي فإن الوردي بات أول صفقات الرجاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وأوضح التقرير أن الرجاء نجح في استعادة خدمات لاعبه السابق بعد 6 أشهر فقط من رحيله عن صفوف الفريق.

وأشار إلى أن الوردي لن يستطيع المشاركة في دوري أطبال إفريقيا رفقة الرجاء نظرا لقيده مسبقا في قائمة نادي الزمالك الإفريقية.

وكان الوردي قد انضم لصفوف الزمالك بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرجاء البيضاوي المغربي.

ولعب الوردي البالغ من العمر 24 عاما مع الزمالك 6 مباريات بواقع 3 في الدوري المصري، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى لقاء السوبر.

وشارك الوردي في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي التي خسرها الزمالك بثنائية، وتسبب في الهدف الأول للأحمر الذي سجله البرازيلي برونو سافيو.

زكريا الوردي الرجاء الزمالك
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