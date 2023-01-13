الإكوادور يعلن رحيل جوستافو ألفارو

أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم رحيل جوستافو ألفارو عن منصب المدير الفني للمنتخب.

وجاء ذلك عبر بيان عبر الموقع الرسمي لمنتخب الإكوادور: "بعد بضعة أشهر من المناقشات بين الاتحاد وجوستافو ألفارو، قرر الطرفان الافتراق".

وأضاف "واستقرت إدارة المنتخب مع جوستافو على البحث عن خيارات جديدة لصالح الطرفين".

ويتولى جوستافو منتخب الإكوادور منذ 2020 ونجح خلالها في الصعود إلى كأس العالم بعد الغياب عن نسخة 2018.

ولم يجتاز منتخب الإكوادور مرحلة المجموعات تحت قيادة جوستافو ألفارو وودع البطولة بعد منافسة قوية استمرت حتى الرمق الأخير.

وحقق الإكوادور في كأس العالم 2022 انتصارا واحدا وتعادل في مباراة وخسر آخرى.

وقاد ألفارو الإكوادور لاحتلال المركز الثالث (4 نقاط) في المجموعة الأولى، خلف هولندا (7 نقاط) والسنغال (6 نقاط).

وظلت الشكوك حول مستقبل ألفارو مع المنتخب، إذ صرح عقب الخروج أنه يحتاج إلى وقت من أجل التفكير في مستقبله والحديث مع مسؤولي الاتحاد.

وبشكل عام، قاد المدرب صاحب الـ61 عاما منتخب الإكوادور في 35 مباراة رسمية، نجح خلالها في تحقيق 12 فوزا و 14 تعادل وخسر في تسع.

وكان أبرز إنجاز حققه المدرب الأرجنتيني مع الإكوادور الوصول إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2021 التي أقيمت في البرازيل وتوجت بها الأرجنتين.