بيدري: سنواجه ريال مدريد برغبة كبيرة.. وتير شتيجن يستحق رجل مباراة بيتيس أكثر مني

شدد بيدري لاعب برشلونة على أن فريقه يريد المنافسة على جميع الألقاب خلال الموسم الحالي.

وفاز برشلونة على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي على استاد الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

بذلك يضرب برشلونة موعدا مع ريال مدريد يوم الأحد في نهائي كأس السوبر، بعد أن تغلب الميرينجي على فالنسيا بركلات الترجيح.

وقال بيدري في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "سنذهب إلى النهائي برغبة كبيرة من أجل تقديم أداء رائع أمام ريال مدريد. نحن نعلم أنه سيلعب بقوة كبيرة ولن يترك لنا الكرة".

وأضاف "نريد الحصول على كل الألقاب، ومتحمسون لمواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر".

وشدد "تيرشتيجن يستحق رجل المباراة أكثر مني، نحن في النهائي بسببه".

وحصل بيدري على جائزة رجل مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر.

سجل هدفي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وأنسو فاتي في الدقيقتين 40 و93، فيما سجل هدفي بيتيس نبيل فقير ولورين مورون في الدقيقتين 77 و101.

وسجل ويليان خوسيه ولورين مورون أول ركلتين لبيتيس، وأهدر خوانمي الثالثة وويليام كارفاليو الرابعة حيث تصدى مارك أندريه تير شتيجن لهما.

فيما سجل لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي وأنسو فاتي وبيدري.