مواعيد مباريات الجمعة 13 يناير 2023 - الدوري ومصر في مونديال اليد ويوفنتوس ضد نابولي

الجمعة، 13 يناير 2023 - 10:31

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

يشهد اليوم العديد من الأحداث والفاعليات الرياضية المهمة في جميع الألعاب.

وتقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري.

كما يفتتح منتحب مصر لكرة اليد مشواره في بطولة العالم 2023 المقامة في بولندا والسويد.

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FilGoal.com يقدم مواعيد مباريات الجمعة 23 يناير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

الدوري المصري

يلعب الإسماعيلي ضد المقاولون العرب في السابعة مساءً على استاد الإسماعيلية، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1، بتعليق حاتم بطيشة.

أمّا في الخامسة مساءً، فيستقبل فاركو نظيره سيراميكا كليوباترا، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 2، ويعلق عليها أيمن الكاشف.

وفي الثالثة إلا ربع يحل حرس الحدود ضيفا على نادي أسوان، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس.

مونديال اليد

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة العالم لكرة اليد بمواجهة كرواتيا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، مباراة حصلت على حقوقها قنوات "أون تايم سبورتس".

كما تلعب الجزائر ضد صربيا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء أيضا.

وتواجه تونس نظيرتها البحرين في مواجهة عربية خالصة في تمام الساعة السابعة مساء

فيما تلعب قطر ضد ألمانيا ويواجه المغرب المنتخب الأمريكي في تمام الساعة السابعة مساء أيضا.

وتملك قناة الكأس 5 القطرية وقناة الرياضية المغربية 3 حقوق نقل بطولة العالم لكرة اليد فيما ستنقل قنوات "أون تايم سبورتس" مباريات منتخب مصر.

الدوري الإيطالي

يحل يوفنتوس ضيفا على نابولي في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع، مباراة تنقلها قناة أبو ظبي بريميوم 1.

الدوري الإنجليزي

يلعب أستون فيلا ضد ليدز يونايتد على ملعب فيلا بارك في تمام الساعة العاشرة مساء، مباراة تنقلها قناة بي إن سبورتس بريميوم .

الدوري الإسباني

يواجه فياريال نظيره سيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب أبانكا بلايدوس ، مباراة تنقلها قناة بي إن سبورتس 1.

مصر كرة يد بطولة العالم لكرة اليد يوفنتوس
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