مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد مباراة الأهلي أمام المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري، عن عدة أمور أبرزها قضية محمود عبد المنعم كهربا.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة الزمالك: "الأهلي (فاضي) كما نرى جميعا. أقول لمحمد أبو العينين (رئيس سيراميكا كليوباترا) من الجيد أنك تخلصت من شادي حسين. الجماهير مكانها في المدرجات وليس الملعب".

وأضاف "سيد عبد الحفيظ (مدير الكرة بالأهلي) كان محقا في رغبته بضرب الحكم، لأنه من المفترض ألا يصفر الحكم حتى يسجل الأهلي وإن استمر اللعب لـ 3 سنوات".

وأوضح "يقولون إن اللاعبين يدبرون مؤامرة ضد المدرب جوسفالدو فيريرا وهذا غير صحيح".

وتابع "كل ما في الأمر أنه يجب أن يلعب كل لاعب في مكانه. أنا محامي لن أجيد إصلاح الكهرباء. إذا كنت مهاجما فلا تشركني كجناح، وإن كنت في مركز 6 فلا تجعلني ألعب في مركز 8، لا يوجد من لا يفهم كرة القدم الآن في مصر".

وعن ردة الفعل بعد أزمة عبد الله جمعة وأحمد فتوح واتهامهما بتعاطي المخدرات قال منصور: "اللاعبون أجروا عينات تحليل المنشطات وسيتم إرسالها إلى برشلونة. لا أحد لدينا سيتم إيقافه لمدة عامين. لقد أجروا التحليل 3 مرات وخرجت العينة سلبية".

أما عن قضية الغرامة المستحقة لصالح نادي الزمالك ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي قال منصور: "قلتم إن العقد مزورا ولكنه سليم، وقلتم إن فيفا سيحكم ضد الزمالك فحكم لصالحنا".

وأوضح "لدينا جلسة يوم 2 فبراير، وأقول لكهربا: أنصحك لوجه الله، إذا عوقبت هذه المرة لـ 3 فترات (عام ونصف) لن يتم رفع الإيقاف ولو دفعت مليار دولار".

وكشف "أنا مستعد لتقسيط مبلغ الغرامة، بشرط أن تأتي بوالدك ووالدتك وشقيقتك وتصور فيديو لمدة 3 دقائق تقول فيه من حرضك على ذلك، بعد 5 دقائق سأقسط لك الغرامة بالتقسيط المريح".

واختتم هذه المسألة قائلا: "لا أحد سينفعك، وحتى لو دفعت ستظل موقوفا. قالوا لك إنك ستلعب مباراة المصري هل لعبت؟ هل وضعوك في القائمة؟ ماذا ستقول للمحكمة الرياضية حين تسألك عن عدم احترامك لحكمها".

وعن مستقبل أحمد فتوح ظهير الفريق ومحمود شبانة المدافع المعار لصفوف سموحة قال منصور: "فتوح جاهز لمواجهة بيراميدز في الكأس. وسأترك محمود شبانة لسموحة حتى يلعب معه مباراة الكأس".

أما عن مواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا قال: "سنواجه المريخ في ليبيا، وكنت أتمنى أن يأتي ويلعب هنا في القاهرة ولو أرادت إدارته فالفرصة لا تزال قائمة بإقامة كاملة".