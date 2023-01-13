مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا

الجمعة، 13 يناير 2023 - 01:16

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد مباراة الأهلي أمام المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري، عن عدة أمور أبرزها قضية محمود عبد المنعم كهربا.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة الزمالك: "الأهلي (فاضي) كما نرى جميعا. أقول لمحمد أبو العينين (رئيس سيراميكا كليوباترا) من الجيد أنك تخلصت من شادي حسين. الجماهير مكانها في المدرجات وليس الملعب".

وأضاف "سيد عبد الحفيظ (مدير الكرة بالأهلي) كان محقا في رغبته بضرب الحكم، لأنه من المفترض ألا يصفر الحكم حتى يسجل الأهلي وإن استمر اللعب لـ 3 سنوات".

أخبار متعلقة:
مرتضى يوجه 3 رسائل إلى فيريرا ويكشف مصيره.. وطلب بإعادة لقاء أسوان في حالة واحدة وزير الرياضة يعقد اجتماعات مع مرتضى منصور ويحيى الكومي مرتضى يعلن نهاية أزمة أحمد فتوح مرتضى: أي لاعب لا يريده فيريرا سينتقل لـ الإسماعيلي مجانا.. وعلى سيدات السلة الانتقال للطبخ

وأوضح "يقولون إن اللاعبين يدبرون مؤامرة ضد المدرب جوسفالدو فيريرا وهذا غير صحيح".

وتابع "كل ما في الأمر أنه يجب أن يلعب كل لاعب في مكانه. أنا محامي لن أجيد إصلاح الكهرباء. إذا كنت مهاجما فلا تشركني كجناح، وإن كنت في مركز 6 فلا تجعلني ألعب في مركز 8، لا يوجد من لا يفهم كرة القدم الآن في مصر".

وعن ردة الفعل بعد أزمة عبد الله جمعة وأحمد فتوح واتهامهما بتعاطي المخدرات قال منصور: "اللاعبون أجروا عينات تحليل المنشطات وسيتم إرسالها إلى برشلونة. لا أحد لدينا سيتم إيقافه لمدة عامين. لقد أجروا التحليل 3 مرات وخرجت العينة سلبية".

أما عن قضية الغرامة المستحقة لصالح نادي الزمالك ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي قال منصور: "قلتم إن العقد مزورا ولكنه سليم، وقلتم إن فيفا سيحكم ضد الزمالك فحكم لصالحنا".

وأوضح "لدينا جلسة يوم 2 فبراير، وأقول لكهربا: أنصحك لوجه الله، إذا عوقبت هذه المرة لـ 3 فترات (عام ونصف) لن يتم رفع الإيقاف ولو دفعت مليار دولار".

وكشف "أنا مستعد لتقسيط مبلغ الغرامة، بشرط أن تأتي بوالدك ووالدتك وشقيقتك وتصور فيديو لمدة 3 دقائق تقول فيه من حرضك على ذلك، بعد 5 دقائق سأقسط لك الغرامة بالتقسيط المريح".

واختتم هذه المسألة قائلا: "لا أحد سينفعك، وحتى لو دفعت ستظل موقوفا. قالوا لك إنك ستلعب مباراة المصري هل لعبت؟ هل وضعوك في القائمة؟ ماذا ستقول للمحكمة الرياضية حين تسألك عن عدم احترامك لحكمها".

وعن مستقبل أحمد فتوح ظهير الفريق ومحمود شبانة المدافع المعار لصفوف سموحة قال منصور: "فتوح جاهز لمواجهة بيراميدز في الكأس. وسأترك محمود شبانة لسموحة حتى يلعب معه مباراة الكأس".

أما عن مواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا قال: "سنواجه المريخ في ليبيا، وكنت أتمنى أن يأتي ويلعب هنا في القاهرة ولو أرادت إدارته فالفرصة لا تزال قائمة بإقامة كاملة".

مرتضى منصور محمود كهربا الدوري المصري الأهلي الزمالك
نرشح لكم
حوار مطول - كامل أبو علي عن قرار رحيل إيهاب جلال وعودة حسام حسن.. وعدم تكافؤ فرص صرف الأندية حسام حسن: تفوقنا في الاستحواذ والوصول إلى مرمى الأهلي.. وسبب استمرار جريندو خبر في الجول - البنك الأهلي يضم فراس عيفية وسيرج أكا في انتقالات يناير جاد: حسام حسن طلب مني السقوط لإجراء تغيير.. واعتذرت للاعبي الأهلي ونهضت فورا للمرة الثالثة.. عبد الرحيم دغموم رجل مباراة المصري أمام الأهلي مؤتمر كولر: كنا نستحق الفوز وأهدرنا فرصا لا تضيع.. ولا أفكر في كأس العالم للأندية محمود متولي يغيب عن القمة بسبب بطاقة صفراء عقب مواجهة المصري شيء لم يحدث منذ 4277 يوما.. الأهلي والمصري يحققان التعادل السلبي رقم 21 في الدوري
أخر الأخبار
مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 33 دقيقة | الكرة المصرية
مستعمرة أسترالية.. نيوكاسل يعير لاعبه المولود في مصر إلى هارتس الاسكتلندي 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة سارة عصام.. ريال مدريد يُسقط ألباسيتي بسداسية في كأس الملكة 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مونديال اليد - لا مفاجآت بأول أربع مجموعات.. وأيسلندا تهزم البرتغال ساعة | كرة يد
معجزة نرويجية جديدة.. بنفيكا يضم أندرياس شيلديروب "الذي رفض ليفربول" ساعة | الكرة الأوروبية
لم يحدث منذ 16 عاما.. تشيلسي يسقط بثائية أمام فولام في ليلة طرد جواو فيليكس ساعة | الدوري الإنجليزي
بركلات الترجيح.. برشلونة يلتحق بـ ريال مدريد في نهائي كأس السوبر بالفوز على بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
قاطعا الطريق على أندية الدوري الإنجليزي.. ميلان يجدد تعاقد بن ناصر 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح