مونديال اليد - لا مفاجآت بأول أربع مجموعات.. وأيسلندا تهزم البرتغال

اختتمت منافسات الجولة الأولى بأول أربع مجموعات من بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ 28.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد في دولتي بولندا والسويد حتى 29 من شهر يناير الجاري.

وتغلب منتخب أيسلندا على البرتغال بنتيجة 30-26 في قمة مباريات اليوم.

وجاءت نتائج الجولة الأولى بأول أربع مجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى:

إسبانيا تهزم مونتينجرو 30-25

فوز صعب لإيران على تشيلي 25-24

المجموعة الثانية

سلوفينيا تهزم السعودية 33-19

وكانت فرنسا قد تغلبت على بولندا 26-24 في مباراة الافتتاح.

المجموعة الثالثة

السويد تهزم البرازيل 26-18

كاب فيردي تتغلب على أوروجواي 33-25

المجموعة الرابعة

المجر تهزم كوريا الجنوبية 35-27

ويحصد الفريق الفائز نقطتين بينما الخاسر بلا نقاط.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.

ويلعب منتخب مصر أمام كرواتيا في التاسعة والنصف من مساء الجمعة في افتتاح مباريات الفراعنة.