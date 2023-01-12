بركلات الترجيح.. برشلونة يلتحق بـ ريال مدريد في نهائي كأس السوبر بالفوز على بيتيس

الخميس، 12 يناير 2023 - 23:57

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

فاز برشلونة بركلات الترجيح على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي على استاد الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

سجل هدفي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وأنسو فاتي في الدقيقتين 40 و93، فيما سجل هدفي بيتيس نبيل فقير ولورين مورون في الدقيقتين 77 و101.

بذلك يضرب برشلونة موعدا مع ريال مدريد يوم الأحد في نهائي كأس السوبر، بعد أن تغلب الميرينجي على فالنسيا بركلات الترجيح.

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هدف ملغي وهدف صحيح

سقط نبيل فقير في الدقيقة 22 إثر التحام مع رونالد أراوخو وطالب بركلة جزاء ولكن الحكم رفض احتسابها.

وفي الدقيقة 23 سجل بيدري الهدف الأول لبرشلونة، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاؤه بداعي التسلل.

الهدف الصحيح أتى في الدقيقة 40 بتوقيع روبرت ليفاندوفسكي، بعد تمريرة من عثمان ديمبيلي وتسديدة من البولندي اصطدمت بالمدافع لويز فيليبي لتعود إليه ويسددها ويسجل.

التعادل

بين الشوطين دفع مانويل بيليجريني بلاعب الوسط البرتغالي ويليام كارفاليو بدلا من سيرخيو كاناليس.

وفي الدقيقة 63 أتى سيرجيو بوسكيتس وفيران توريس بدلا من فرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي في صفوف برشلونة.

وأتى التعادل في الدقيقة 77 بواسطة نبيل فقير بعد تمريرة من لويس هنريكي.

الفيديو مجددا

حل أندرياس كريستنسن وماركوس ألونسو بدلا من سيرجي روبرتو وجوردي ألبا بصفوف البلوجرانا في الدقيقة 78.

سجل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 81 ما كان يبدو أنه هدف الحسم، ولكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف مرة أخرى.

وفي الدقيقة 86 أتى أنسو فاتي بدلا من رافينيا، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

بدلاء الإنقاذ

مع انطلاق الوقت الإضافي أتى لورين مورون بدلا من نبيل فقير في صفوف بيتيس.

وفي الدقيقة 93 سجل أنسو فاتي هدف التقدم لبرشلونة بتسديدة على حدود منطقة الجزاء.

وأتى فرانك كيسي بدلا من جافي في الدقيقة 96.

بديل آخر أدرك التعادل، وهو لورين مورون بتسديدة رائعة بالكعب في الدقيقة 101.

وفي الدقيقة 119 تلقى أندريس خواردادو لاعب بيتيس البطاقة الصفراء الثانية ليغادر الملعب بالبطاقة الحمراء.

سجل ويليان خوسيه ولورين مورون أول ركلتين لبيتيس، وأهدر خوانمي الثالثة وويليام كارفاليو الرابعة حيث تصدى مارك أندريه تير شتيجن لهما.

فيما سجل لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي وأنسو فاتي وبيدري.

بذلك يضرب برشلونة موعدا مع ريال مدريد يوم الأحد في نهائي كأس السوبر، بعد أن تغلب الميرينجي على فالنسيا بركلات الترجيح.

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