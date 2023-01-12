قاطعا الطريق على أندية الدوري الإنجليزي.. ميلان يجدد تعاقد بن ناصر

الخميس، 12 يناير 2023 - 23:31

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان

جدد ميلان تعاقده مع إسماعيل بن ناصر لاعب وسط الفريق حتى عام 2027.

وكان تعاقد بن ناصر ينتهي مع ميلان في صيف 2024.

وارتبط اسم بن ناصر في الأيام الأخيرة مع ناديي ليفربول وتشيلسي.

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وكشف نادي ميلان بشكل رسمي عن تجديد تعاقد الدولي الجزائري لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وكان موقع توتو ميركاتو الإيطالي قد أشار إلى أن ليفربول يراقب إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان.

وأوضح التقرير أن إعجاب يورجن كلوب مدرب ليفربول باللاعب الجزائري البالغ من العمر 24 عاما يعد خطوة أولى في إمكانية انتقاله للحمر.

بن ناصر يلعب ضمن صفوف ميلان منذ صيف 2019 وقادما من إمبولي.

وشارك الدولي الجزائري مع ميلان في 129 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 8.

وكان الدولي الجزائري قد سبق له الانتقال إلى إنجلترا رفقة فريق الشباب مع أرسنال.

وخرج بن ناصر على سبيل الإعارة من أرسنال إلى تور الفرنسي، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى إمبولي الإيطالي في صيف 2017.

وخاض بن ناصر 40 مباراة دولية رفقة منتخب الجزائر ونجح في تسجيل هدفين.

وتوج بن ناصر بلقب أمم إفريقيا مع منتخب الجزائر في نسخة 2019، كما حصد لقب الدوري الإيطالي مع ميلان.

الدوري الإيطالي ميلان إسماعيل بن ناصر
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