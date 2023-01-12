حوار مطول - كامل أبو علي عن قرار رحيل إيهاب جلال وعودة حسام حسن.. وعدم تكافؤ فرص صرف الأندية

أوضح كامل أبو علي رئيس المصري سبب عدم اجتماعه مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن حتى الآن.

وأجرى كامل أبو علي حوارا مطولا أُذيع عبر أون تايم سبورتس تحدث فيه عن بعض النقاط.

وينقل لكم FilGoal.com أبرز ما قاله كامل أبو علي:

رحيل وعودة حسام حسن

"عندما عدت لرئاسة النادي المصري لم يكن الفريق يعيش حالة من الاستقرار، كان هناك مشاكل في النادي ونهاية موسم وبداية فترة جديدة.

كانت فترة تمت فيها بعض الأمور بطريقة صحيحة وأخرى لم نوفق فيها، كان من ضمنها رحيل حسام وإبراهيم عن قيادة الفريق.

لن أنكر أنه حدث أخطاء، ابتعدت كثيرا عن الوسط الرياضي لكن بشكل عام أنا راضي عن التعاقدات التي تمت منذ الصيف لكن كان من الممكن أن تتم الأمور بشكل مختلف.

لم أجتمع مع الجهاز الفني حتى الآن لكنني أتحدث معهم بشكل دائم، أنا متواجد أغلب الوقت في الغردقة، إما الفريق على الجانب الآخر أما في السويس أو الإسكندرية.

أجريت حديثا مع إبراهيم حسن منذ يومين، وتناقشنا بخصوص التعاقدات وكذلك المكافآت، أعلم أن الجهاز يبحث عن الاستقرار هذه الفترة وهذا ما حققته".

وعاد حسام حسن لقيادة المصري في ولاية خامسة في 14 ديسمبر الماضي خلفا لـ إيهاب جلال.

وقاد حسام حسن المصري في 6 مباريات، فاز في 3 وتعادل في مباراتين وخسر واحدة.

تعيين إيهاب جلال

"قرار رحيل إيهاب جلال لم يكن بسبب ضغط الجماهير، وهذا قرار حدث لأسباب مختلفة لا أريد الحديث عنها".

ورحل إيهاب جلال عن قيادة المصري في بداية شهر ديسمبر بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وقاد جلال المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وهُزم في مثلهما.

التعاقدات

"أنا راض عن تعاقدات الفريق بالكامل منذ الصيف ونطمح لإجراء المزيد الفترة المقبلة لكن نحن نبحث عن اللاعبين الذين يضيفوا للفريق.

لا بد أن أكون واقعيا، نحن لا نستطيع المنافسة بل هدفي هو إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح وبناء مشروع. الفريق لا يعيش حالة استقرار من حيث الملعب وأماكن الإقامة ولا سيما غياب الجماهير.

الحفاظ على تواجد النادي المصري في الدوري الممتاز هدفا أساسيا منذ تولي المسؤولية. والصرف في سوق الانتقالات ليس متكافئا.

الدوري المصري هو الدوري الوحيد المملوك لشركات، هناك 11 ناديا من أصل 18 مملوكة لشركات".

ويحتل المصري المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة.