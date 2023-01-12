حسام حسن: تفوقنا في الاستحواذ والوصول إلى مرمى الأهلي.. وسبب استمرار جريندو

أعرب حسام حسن المدير الفني لفريق المصري عن سعادته بأداء لاعبيه في مواجهة الأهلي بالدوري.

وتعادل الأهلي أمام المصري سلبيا بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقات الدوري.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "كل اللاعبين قدموا ما طلبناه منهم بشكل كبير جدا والحمد لله على المباراة، التغييرات في النهاية كانت من أجل غلق المساحات".

وأضاف المدير الفني للمصري "كان لدينا تفوق في الاستحواذ أو الوصول إلى مرمى الأهلي بشكل إيجابي في فترات كبيرة جدا".

وتابع "الاحتفاظ بالكرة مع فريق كبير مثل الأهلي يمنحنا شكل مميز، بدأنا الهجوم من الخلف بشكل جيد وكان لدينا خطورة كبيرة على مرمى الأهلي".

وكشف "تعاملنا بشكل جيد مع الكرات الثابتة للأهلي، كانت مباراة صعبة وقوية والأهلي متصدر الدوري ولديه حوافز كبيرة خاصة بعد تعادل الزمالك ولكن الحمد لله تعاملنا بشكل جيد".

وبسؤاله عن عدم استبدال محمد جريندو أوضح "إيجابيات جريندو كثيرة ولكن هناك بعض السلبيات مثل فقد الكرة أكثر من مرة".

وشدد حسام حسن "لكن طالما هناك إيجابيات كان لا بد من الحفاظ عليه لأطول فترة خاصة مع نزوله لغلق المساحات على أليو ديانج".

وتابع "لدينا نواقص كبيرة في الفريق، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني على التعامل مع تلك المواقف، كريم العراقي مصاب قبل قدومي وحسين السيد عائد من إصابة وقدم مباراة كبيرة".

واختتم حسام حسن تصريحاته "مروان حمدي أدى دورا كبيرا في المباراة وأعتقد في لقاء آخر بخلاف الأهلي كنا سنرى دور أكبر له في الناحية الهجومية".

ورفع المصري رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن بعد التعادل أمام الأهلي.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام غزل المحلة مساء الجمعة المقبل.