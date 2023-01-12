خبر في الجول - البنك الأهلي يضم فراس عيفية وسيرج أكا في انتقالات يناير

أتمم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع الثنائي فراس عيفية وسيرج أكا لضمهما في سوق الانتقالات الشتوية.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل البنك الأهلي أن النادي حصل على توقيع عيفية وأكا بالفعل.

ويُنتظَر أن يعلن البنك الأهلي عن الصفقتين رسميًا بعد أن تم الاتفاق مع الثنائي.

التونسي عيفية (25 عامًا) يجيد اللعب في كل مراكز خط الهجوم.

وبرز عيفية مع إيسترن كومباني في الموسم الماضي بعد أن لعب له معارًا من النجم الساحلي.

وانتقل عيفية إلى إيسترن كومباني بشكلٍ نهائي مطلع الموسم الجاري.

وسبق لـ عيفية اللعب لـ الأولمبي الباجي كمعار من النجم الساحلي، قبل أن يبدأ مغامرته في الدوري المصري.

وخاض عيفية 19 مباراة في الدوري المصري الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وهز عيفية شباك الأهلي والاتحاد السكندري، لكنه لم ينجح في إنقاذ فريقه من الهبوط.

من جانبه، يمتلك الإيفواري أكا (28 عامًا) تجربة سابقة مميزة في صفوف الجونة.

لاعب الوسط الدفاعي بدأ مسيرته في أسيك ميموزا، وتحوّل إلى الصفاقسي التونسي، قبل أن ينضم إلى الجونة في يناير 2019.

وانضم أكا إلى ألتاي سبور التركي في صيف 2021، قبل أن يفسخ عقده مع النادي في ديسمبر الماضي.

وانضم أكا لقائمة منتخب كوت ديفوار في يونيو 2021، لكنه لم ينجح في تسجيل ظهوره الدولي.

ويحتل البنك الأهلي المركز 14 في الدوري المصري برصيد 12 نقطة من فوزين و6 تعادلات و5 هزائم.