أس: لوكاس فاسكيز يغيب عن ريال مدريد شهرا ونصف

الخميس، 12 يناير 2023 - 22:11

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبه لوكاس فاسكيز بالتواء في الكاحل الأيمن.

وخرج لوكاس مصابًا خلال الشوط الثاني لمباراة ريال مدريد أمام فالنسيا مساء الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأوضحت أغلب المصادر الإسبانية وعلى رأسها صحيفة "أس" أن لوكاس سيبتعد عن الملاعب لمدة شهر ونصف.

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وتعرض لوكاس لسقوط خاطئ خلال المباراة، ليضطر داني كارباخال إلى تعويضه في مباراة فالنسيا.

وظهر لوكاس متأثرًا بإصابته عند هبوطه من حافلة الفريق أثناء الدخول إلى فندق الإقامة بعد المباراة.

إصابة لوكاس فاسكيز ستعني ابتعاده عن نهائي كأس السوبر الأحد المقبل أمام الفائز من برشلونة وريال بيتيس.

كما يغيب لوكاس عن مباريات أتليتك بلباو وريال سوسيداد وفالنسيا وريال مايوركا وإلتشي وأوساسونا وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني على الأقل.

كما سيفوّت بشكل مؤكد مباراة فياريال في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى مباراتي ربع النهائي ونصف النهائي حال عبور ريال مدريد.

ويبتعد فاسكيز كذلك عن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الشهر المقبل.

كما يغيب عن منافسات كأس العالم للأندية بالكامل التي تقام في المغرب مطلع الشهر المقبل.

بالتالي يبلغ مجموع المباريات التي قد يغيب عنها لوكاس 14 تقريبًا.

ويعاني ريال مدريد حاليا من إصابتي ديفيد ألابا وأوريليان تشواميني، مما غيّبهما عن مباراتي كأس السوبر الإسباني.

فاسكيز (31 عامًا) خاض 15 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

ويمتلك المدرب كارلو أنشيلوتي عدة خيارات على الجهة اليمنى تتمثل في كارباخال، وألفارو أودريوزولا، وناتشو فيرنانديز، وإيدير ميليتاو، وأنطونيو روديجير، وفينيسيوس توبياس لاعب الفريق الثاني.

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