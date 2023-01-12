مونديال اليد - أسطورة البرتغال لـ في الجول عن زيادة الفرق والحصان الأسود ومنتخب مصر

يرى كارلوس ريسيند أسطورة كرة اليد البرتغالية أن بطولة العالم 2023 تعتبر أقرب نظريا إلى الدول الأوروبية.

وتستضيف بولندا والسويد منافسات بطولة العالم حتى 29 من شهر يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا.

وتحدث FilGoal.com مع كارلوس ريسيند أسطورة كرة اليد البرتغالية عن منافسات بطولة العالم 2023:

وجاء حوار ريسيند كالآتي:

بطولة 2023

قال ريسيند في البداية عن توقعاته بشأن النسخة الحالية من بطولة العالم: "كل بطولات العالم هي مسابقات خاصة".

وبالحديث عن المرشحين أوضح "الدول الأوروبية تعتبر أقوى نظريا، ومن ناحية أخرى هناك الدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية الذين أقدر حقا ما يقدمونه".

وعن رأيه في زيادة عدد الفرق إلى 32 منتخبا للنسخة الثانية أجاب "يمنح ذلك بعض الفرق فرصة للمشاركة الأولى ولكن سيكون هناك نقص في الخبرة".

وتابع "هناك دافع إضافي للمنتخبات حاليا من أجل التواجد في تلك البطولة الهامة كما أنهم سيلعبون دون أي ضغوط".

وبسؤاله عن المباريات المرتقبة أوضح "أتوقع إسبانيا وفرنسا والسويد والبرتغال هم المرشحون في المجموعات الأربعة الأولى على التوالي".

وشدد " في المجموعة الرابعة هناك 3 مباريات قوية تستحق المشاهدة بين منتخبات البرتغال والمجر وأيسلندا".

وكشف "في المجموعة السابعة أتوقع مواجهة قوية بين كرواتيا ومصر، ولكن في الثامنة ستفرض الدنمارك هيمنتها".

وعن توقعاته للبطل والحصان الأسود أجاب "من الناحية النظرية المنافسة بين الدنمارك وإسبانيا وفرنسا ثم النرويج".

وتابع "وفي النسخ الأخيرة استمتعت جدا بما قدمته منتخبات مصر وبولندا والسويد".

مصر 2021

وبالعودة إلى النسخة الماضية كشف "البطولة كانت بدون مشجعين وهي شيء لم يعتد عليه أي لاعب أو مدرب، قد يمنح ذلك انطباع أننا في مجرد حصة تدريبية".

وتابع "أتمنى أن نكون قد تعلمنا الدرس حتى لا يحدث ما حدث مرة أخرى".

وعن رأيه في مفاجآت البطولة قال: "السويد كانت من مفاجآت البطولة والآن سيلعبون أمام جماهيرهم وهو أمر دائما ما يكون ممتعا ويمثل ضغطا إضافيا على الفرق الأخرى".

أما عن أداء مصر فأجاب "أي فريق يؤدي بشكل قوي في مرحلة المجموعات ويتأهل لنصف النهائي يكون في وضع مثالي للفوز باللقب".

وأضاف "بتلك الطريقة إذا وصل منتخب مصر إلى نصف النهائي سيكون من المرشحين لحصد اللقب".

وعن تكرار المربع الذهبي لمونديال 2021 في يورو 2022 أوضح "تتمتع دول فرنسا والدنمارك وإسبانيا والسويد عن باقي الدول بالطريقة المنظمة ليس فقط في كرة اليد ولكن بالرياضة بشكل عام".

وتابع "عندما نشاهد مباريات إسبانيا وفرنسا والدنمارك، نلاحظ نماذج لعبهم الخاصة التي تتجاوز بكثير بعض المنتخبات الأخرى، فهناك دول لا يتم التعامل فيها مع كرة اليد بنفس العناية".

الدنمارك والبرتغال

توج منتخب الدنمارك بلقب بطولة العالم في آخر نسختين وأمامه فرصة تاريخية لحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وعن إمكانية تحقيق الدنمارك ذلك أجاب ريسيند "لا يمكن توقع ما سيحدث".

وأوضح "هناك فرنسا وإسبانيا وبعض الدول الأخرى ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم حدوث ذلك".

أما بالحديث عن منتخب بلاده البرتغال قال: "تطور المنتخب البرتغالي بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأرى أن باولو خورخي المدير الفني كان له دورا هاما".

وتابع "استفاد خورخي من الاستثمار الهائل الذي قدمه نادي بورتو وسبورتنج لشبونة وبنفيكا في أسلوب اللعب".

وعن توقعاته لمشوار منتخب بلاده قال: "يمكن أن يؤثر رحيل اللاعب الجيد دائما على أداء الفريق، واعتزال أومبرتو جوميز حارس المرمى بالتأكيد مؤثر".

واختتم تصريحاته "مازلنا لم نحرر أنفسنا من وفاة ألفريدو كوينتانا وهو حارس مرمى كان صاحب أداء كبير وبالرغم من ذلك لدينا ثلاثة حراس مرمى صغار في السن جدا يمكنهم اغتنام الفرصة".