للمرة الثالثة.. عبد الرحيم دغموم رجل مباراة المصري أمام الأهلي

فاز الجزائري عبد الرحيم دغموم جناح المصري بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي.

وأقيمت المباراة على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المصري والأهلي.

وبذلك نال دغموم جائزة رجل المباراة للمرة الثالثة هذا الموسم، وهي الجائزة التاسعة للاعبي المصري هذا الموسم.

وتساوى دغموم مع مروان حمدي كأكثر لاعبي المصري حصولا على الجائزة بـ 3 مرات لكل منهما.

فيما فاز بها إلياس الجلاسي مرتين وحسين السيد مرة واحدة.

ماذا قدم دغموم أمام الأهلي؟

دقائق اللعب: 89

التسديد على المرمى: 1 من 1

التمريرات الصحيحة: 21 من 30

دقة التمرير: 70%

التمريرات في الثلث الأخير: 5

الكرات الطويلة الصحيحة: 3 من 5

لمسات الكرة: 52

المراوغات الناجحة: 2 من 3

التدخلات الناجحة: 3 من 3

التشتيت: 2

التشتيت بالرأس: 1

استعادة الكرة: 9

الصراعات الأرضية الناجحة: 8 من 15

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

المخالفات التي تحصل عليها: 3

المخالفات المرتكبة: 4