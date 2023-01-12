مؤتمر كولر: كنا نستحق الفوز وأهدرنا فرصا لا تضيع.. ولا أفكر في كأس العالم للأندية

يرى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أن فريقه كان الطرف الأفضل في مباراة المصري.

واكتفى الأهلي بالتعادل 0-0 أمام المصري في استاد برج العرب بالجولة 13 للدوري المصري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهدرنا فرصا محققة، كنا نستحق الفوز لأننا سيطرنا بالكامل على المباراة".

وأضاف: "لم يخلقوا علينا فرصا في الشوط الثاني، أهدرنا 3 فرص لا تضيع، ولهذا تعادلنا".

وعن انشغال الفريق بالمشاركة المرتقبة في كأس العالم للأندية، أوضح: "لا أفكر تمامًا في كأس العالم للأندية، تفكيري منصب على مباراة نصف نهائي الكأس".

واكتفى الأهلي برفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، و5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

بينما رفع المصري رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن وأكمل 3 مباريات متتالية دون هزيمة.

إليكم ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي مع المصري 🔝🏆#في_الدوري pic.twitter.com/hDFgnPmIWY — FilGoal (@FilGoal) January 12, 2023

4277 يومًا

ويعد ذلك التعادل السلبي هو الأول بين الأهلي والمصري منذ 4277 يومًا.

ويرجع التعادل السلبي الأخير إلى 29 أبريل 2011 في استاد بورسعيد.

كما تعادل الفريقان لأول مرة عموما منذ مباراة الـ 1-1 يوم 7 أبريل 2017.

ويعد ذلك التعادل السلبي هو الرقم 21 في الدوري المصري هذا الموسم.

عودة سافيو

أجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تغييرًا وحيدًا على تشكيل فريقه عن مباراة إنبي السابقة.

ودخل البرازيلي برونو سافيو على الجناح الأيسر على حساب أحمد عبد القادر.

كما ظهر خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن المنتدب مؤخرًا من سموحة، على مقاعد البدلاء.

فيما خرج الثنائي محمد الضاوي "كريستو"، ومروان عطية، من قائمة المباراة.

مروان عطية ومحمد كريستو يتواجدان في استاد برج العرب لمؤازرة الفريق أمام المصري 🏟️🔴 Via/ @AlAhly pic.twitter.com/RpzLhSYY5g — FilGoal (@FilGoal) January 12, 2023

في المقابل، عاد حسين السيد -لاعب الأهلي السابق- لتشكيل المصري الأساسي.

كما دفع حسام حسن بـ عماد بوبكر في عمق الدفاع، كما يشارك إسلام المزين اضطراريًا في مركز الظهير الأيمن.

🟢 مروان حمدي يقود الهجوم وعودة حسين السيد في تشكيل المصري لمواجهة الأهلي#في_الدوري pic.twitter.com/ghmykPWl2G — FilGoal (@FilGoal) January 12, 2023

دماء مبكرة

المباراة بدأت قوية وساخنة، فأهدر محمد شريف فرصة التقدًُم لـ الأهلي بعد مرور 9 دقائق بتسديدة يسارية علت مرمى محمود جاد الخالي من مرماه.

في نفس الهجمة، اصطدم جاد بـ محمد مجدي "أفشة"، ليسقط صانع ألعاب القلعة الحمراء بعد تعرضه لإصابة في الحاجب تسببت في إسالة الدماء منه بغزارة.

تدخّل الجهاز الطبي لإسعاف أفشة، عملية استمرت 7 دقائق تقريبًا لعب خلالها الأهلي بنقصٍ عددي، حتى عاد أفشة لأرض الملعب.

لحظة التحام محمود جاد مع محمد مجدي أفشة وسقوط أفشة مصابا🩹#في_الدوري 📷محمد يحيى pic.twitter.com/9KxoEpr1ZH — FilGoal (@FilGoal) January 12, 2023

أخطر فرص الشوط

الفرص لم تكن كثيرة، لكن تهديد المصري الوحيد كان خطيرًا للغاية.

مروان حمدي قاد هجمة مرتدة للفريق البورسعيدي ومرر نحو جريندو الخالي تمامًا من الرقابة في مواجهة المرمى بالدقيقة 20، لكن خروج الشناوي في اللحظة الأخيرة أنقذ الأهلي من هدفٍ مؤكد.

إثارة الشوط الثاني

الشوط الثاني كان أكثر إثارة وعرف عدة فرص محققة بالتبادل بين الشوطين.

البداية كانت مع عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 49 بتسديدة يسارية هائلة لمسها الشناوي وارتدت من العارضة وخرجت إلى ركلة ركنية.

الرد جاء ناريًا، فشن الأهلي هجمة مرتدة غير عادية في الدقيقة التالية عندما انفرد الثنائي حسين الشحات وأفشة بالمرمى من قبل منتصف ملعب المصري.

الشحات مرر إلى أفشة الذي انطلق وقطع مسافة كبيرة قبل أن يعيد الكرة إلى الشحات، والأخير سدد يسارية أرضية جاورت قائم المصري بغرابة.

إصابة دفاعية جديدة

تعرض ياسر إبراهيم قلب دفاع الأهلي لإصابة في العضلة الضامة في الدقيقة 59.

وخرج إبراهيم مستبدلًا وتم تعويضه بـ رامي ربيعة، كما دخل في نفس النافذة شادي حسين وأحمد عبد القادر بدلًا من شريف وسافيو.

التغييرات كادت أن تُكلل بالنجاح في الدقيقة 74 عندما هيّأ شادي حسين كرة رأسية إلى عبد القادر الذي سدد من لمسة واحدة تصدى لها جاد ببراعة هائلة.

كولر تدخل مجددا بتغيير ثنائي وأقحم مصطفى سعد وحمدي فتحي بدلا من الشحات والسولية في الدقيقة 85.

واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع، ولم تتوقف تهديدات الأهلي، فانطلق معلول من الجهة اليسرى وأرسل عرضية خرجت إلى ركنية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وأجرى حسام حسن أخيرًا تغييره الأول بإقحام أحمد شداد بدلا من دغموم.

ثم ظهر عمرو طارق وأقحمه حسام حسن بدلا من حسين السيد في ثاني التغييرات.

الفرصة الخطيرة الأخيرة كانت من نصيب حمدي فتحي الذي استقبل عرضية معلول الرائعة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع برأسية علت العارضة بغرابة.

اعتراضات بالجملة

بعد المباراة تعرض الحكم لاعتراضات شديدة من لاعبي الأهلي، ليتلقى محمود متولي بطاقة صفراء ستغيبه عن المباراة المقبل أمام الزمالك.

كما حصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على بطاقة صفراء بدوره.