محمود متولي يغيب عن القمة بسبب بطاقة صفراء عقب مواجهة المصري

الخميس، 12 يناير 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

الاتحاد × الأهلي

تلقى محمود متولي مدافع الأهلي بطاقة صفراء عقب نهاية مباراة الفريق أمام المصري ليغيب عن مباراة القمة أمام الزمالك.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمام المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري.

وعقب إطلاق وليد عبد الرازق حكم اللقاء صافرة النهاية، اعترض لاعبو الأهلي.

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وأشهر عبد الرازق البطاقة الصفراء في وجه محمود متولي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وكان متولي قد تلقى بطاقتين صفراوتين في مواجهتي الأهلي ضد الاتحاد وسموحة.

ويغيب بذلك متولي عن مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة يوم 21 من شهر يناير الجاري على استاد القاهرة.

وشهد لقاء الأهلي أمام المصري إصابة ياسر إبراهيم مدافع الأحمر في العضلة الضامة.

واضطر مارسيل كولر لاستبدال ياسر إبراهيم ومشاركة رامي ربيعة بدلا منه.

ويلعب الأهلي أمام سموحة مساء الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ولن يغيب متولي عن مواجهة سموحة في الكأس إذ أن لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم تجعل عقوبة كل مسابقة منفصلة عن الأخرى.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري رغم التعثر أمام المصري برصيد 31 نقطة وبفارق أربع نقاط عن فيوتشر.

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