للمرة الثانية.. جابرييل أوروك رجل مباراة غزل المحلة وإنبي

الخميس، 12 يناير 2023 - 20:59

كتب : FilGoal

جابرييل أوروك - غزل المحلة - الدوري المصري

حصد جابرييل أوروك جائزة رجل مباراة غزل المحلة وإنبي للمرة الثانية في الدوري المصري.

وسجل جابرييل أوروك هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول بـ "هدف أولمبي".

وتغلّب غزل المحلة على إنبي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

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وجاءت أرقام أوروك في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 89

عدد الأهداف: 1

عدد التسديدات: 3

دقة التمرير: 71%

عدد التمريرات الصحيحة: 12 من 17

عدد التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 2

عدد مرات استعادة الكرة: 7

عدد الالتحمات الهوائية الصحيحة: 1 من 2

عدد الالتحمات الأرضية الصحيحة: 1 من 8

ونجح فريق غزل المحلة في تحقيق الفوز بعد التعثر في خمس مباريات متتالية بمسابقة الدوري.

وبذلك رفع غزل المحلة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عقب خوض 13 مباراة.

وانتصر المحلة في ست مباريات، وكان الفريق قد خسر ثلاث مرات بينما تعادل مرتين في آخر خمسة لقاءات خاضهم الفريق.

ويقود غزل المحلة عبد الباقي جمال المدير الفني في مباراته الأولى بعد رحيل نيكوديموس بابافاسيليو والذي كان يعمل معه في الجهاز الفني كمدرب مساعد.

ونجح عبد الباقي جمال في تحقيق الانتصار الأول لغزل المحلة بعد التعثر في خمس مباريات متتالية.

وسبق لعبد الباقي جمال تولي القيادة الفنية من قبل في الدوري الممتاز وكان ذلك عبر بوابة وادي دجلة.

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