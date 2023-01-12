استبدال ياسر إبراهيم أمام المصري بسبب الإصابة

الخميس، 12 يناير 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز - ياسر إبراهيم

تعرض ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للإصابة خلال مواجهة المصري ليتم استبداله اضطراريا.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

ودفع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي برامي ربيعة في الدقيقة 62 بدلا من ياسر إبراهيم المصاب.

وكان ياسر إبراهيم في جعبته بطاقتين صفراوتين قبل انطلاق مباراة اليوم وكان مهددا بالغياب عن الدربي أمام الزمالك.

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ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 21 من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

واشتكى ياسر إبراهيم من شد في العضلة الضامة وطالب باستبداله.

ويتواجد الأهلي في قمة الترتيب برصيد 30 نقطة قبل انطلاق مواجهة المصري.

بينما الفريق البورسعيدي في المركز الثامن برصيد 17 نقطة عقب مرور 12 جولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل في منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

بينما المصري يستضيف غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر مساء الجمعة المقبل.

الدوري المصري الأهلي ياسر إبراهيم
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