تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام بيتيس
الخميس، 12 يناير 2023 - 20:18
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة ريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وجاء تشكيل البلوجرانا كالتالي:
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجي روبرتو - جول كوندي - رونالد أراوخو - جوردي ألبا
خط الوسط: فرينكي دي يونج - جافي - بيدري
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا
وأعلن مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: كلاوديو برافو
خط الدفاع: أيتور رويبال - جيرمان بيتزيلا - لويز فيليبي - خوان ميراندا
خط الوسط: جيدو رودريجيز - سيرخيو كاناليس - لويز هنريكي - رودري - نبيل فقير
خط الهجوم: بورخا إجلسياس
وتغلب ريال مدريد على فالنسيا بركلات الترجيح ليمر إلى نهائي البطولة.
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