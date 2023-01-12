تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام بيتيس

الخميس، 12 يناير 2023 - 20:18

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة ريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاء تشكيل البلوجرانا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

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خط الدفاع: سيرجي روبرتو - جول كوندي - رونالد أراوخو - جوردي ألبا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - جافي - بيدري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

وأعلن مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: أيتور رويبال - جيرمان بيتزيلا - لويز فيليبي - خوان ميراندا

خط الوسط: جيدو رودريجيز - سيرخيو كاناليس - لويز هنريكي - رودري - نبيل فقير

خط الهجوم: بورخا إجلسياس

وتغلب ريال مدريد على فالنسيا بركلات الترجيح ليمر إلى نهائي البطولة.

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