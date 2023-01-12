خليجي 25 - العراق وعمان إلى نصف النهائي.. وخروج السعودية

تأهل منتخبا العراق وعمان إلى نصف نهائي كأس الخليج المقام في البصرة "خليجي 25".

وفاز منتخب العراق بخماسية دون رد على نظيره اليمني ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات المسابقة.

وافتتح مصطفى ناظم أهداف المباراة عند الدقيقة 40 قبل أن يضيف أمجد عطوان الهدف الثاني عند الدقيقة 64.

وعزز أيمن حسين أهداف العراق بهدف ثالث عند الدقيقة 74 قبل أن يعود ويضيف الرابع بعد دقيقة واحدة.

وأنهى حسين علي خماسية العراق واختتم أهداف المباراة عند الدقيقة 88 من عمر اللقاء.





































على الجانب الآخر، أقيمت المباراة الآخرى للمجموعة ذاتها وفاو منتخب عمان على منافسه السعودية بهدفين مقابل هدف.

وسجل المنذر ربيع العلوي الهدف الأول لـ عمان عند الدقيقة 34 قبل أن يعادل تركي العمار عند الدقيقة 41.

قبل أن يسجل حارب السعدي هدف الفوز لـ عمان في الدقيقة 84.

وتصدر العراق المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط فيما أتى منتخب عمان في المركز الثاني بفارق الأهداف برصيد النقاط ذاته.

واحتل السعودية المركز الثالث برصيد 3 نقاط بينما تذيل اليمن الترتيب دون نقاط.

وتختتم منافسات دور المجموعات غدا الجمعة 13 يناير بمباراتي البحرين أمام الكويت، وقطر أمام الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل منتخب البحرين صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من انتصارين على قطر والإمارات، فيما يتساوى قطر والكويت بـ 3 نقاط لكل منهما.

جاء ذلك حيث فاز منتخب قطر على الكويت، وفاز منتخب الكويت على الإمارات.

ويتذيل منتخب الإمارات المجموعة الثانية بلا نقاط.

وتقام البطولة في مدينة البصرة العراقية بين السادس من يناير والتاسع عشر من الشهر ذاته.

وتلعب مباريات نصف نهائي خليجي 25 الاثنين المقبل 16 يناير.

ويواجه العراق وصيف المجموعة الثانية في 3 وربع عصرا على ملعب البصرة الدولي.

ويلتقي عمان مع متصدر المجموعة الثانية في 7 وربع مساء على ملعب البصرة الدولي.

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