بعد تعثر في خمس مباريات.. غزل المحلة يعود لـ الانتصارات بهدف أولمبي في إنبي

استعاد غزل المحلة نغمة الانتصارات في الدوري بعد الفوز على إنبي وعقب تعثر في خمس مباريات متتالية بالمسابقة.

وكان غزل المحلة قد تغلب على إنبي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر.

وسجل جابرييل أوروك هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول بـ "هدف أولمبي".

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عقب خوض 13 مباراة، بينما تجمد رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

الهدف الأولمبي

يسمى الهدف الأولمبي بذلك الاسم للكرة التي تسكن الشباك من الركلة الركنية مباشرة.

وكان أول هدف أولمبي تم تسجيله عن طريق منتخب الأرجنتين في شباك أوروجواي عام 1924.

وتم تسجيل ذلك الهدف بعد تعديل قوانين الركلة الركنية واحتساب الكرة التي تسكن الشباك من الركنية دون ملامسة أي لاعب.

انتصار بعد غياب

نجح فريق غزل المحلة في تحقيق الفوز بعد التعثر في خمس مباريات متتالية بمسابقة الدوري.

وبذلك رفع غزل المحلة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عقب خوض 13 مباراة.

وانتصر المحلة في ست مباريات، وكان الفريق قد خسر ثلاث مرات بينما تعادل مرتين في آخر خمسة لقاءات خاضهم الفريق.

ويقود غزل المحلة عبد الباقي جمال المدير الفني في مباراته الأولى بعد رحيل نيكوديموس بابافاسيليو والذي كان يعمل معه في الجهاز الفني كمدرب مساعد.

ونجح عبد الباقي جمال في تحقيق الانتصار الأول لغزل المحلة بعد التعثر في خمس مباريات متتالية.

وسبق لعبد الباقي جمال تولي القيادة الفنية من قبل في الدوري الممتاز وكان ذلك عبر بوابة وادي دجلة.

حوار في الجول مع عبد الباقي جمال

وصف المباراة

باغت إنبي فريق غزل المحلة مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق رفيق كابو ولكن كانت أعلى المرمى.

وأنقذ عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي هدفا محققا في الدقيقة السابعة عشر بعد انفراد من جابرييل أوروك.

ونجح جابرييل أوروك في افتتاح التسجيل بالدقيقة 40 بهدف أولمبي من الركلة الركنية مباشرة داخل شباك البلعوطي.

وفي الشوط الثاني كاد إنبي أن يسجل التعادل في الربع ساعة الأولى وتحديدا في الدقيقة 60 ولكن أهدر أمين قفة هدفا محققا في الشباك الخالية.

وتراجع غزل المحلة إلى الدفاع في النصف ساعة الأخيرة من أجل تأمين هدف التقدم ونقاط المباراة الثلاثة.

وأهدر عبد الرحمن عاطف هدفا محققا في الدقيقة 97 بانفراد تام بعد تقدم جميع لاعبي إنبي في الركلة الركنية الأخيرة ولكن بغرابة شديدة أهدر الهدف القاتل.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عقب خوض 13 مباراة.

ويحل غزل المحلة ضيفا على المصري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر يوم الجمعة 20 يناير.

أما إنبي فيستضيف فريق فيوتشر يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات نفس الجولة.